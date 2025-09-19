На Алтае мать получила два года ограничения свободы за гибель детей при пожаре

Женщина затопила поврежденную печь в своем доме, рядом с которой находились легковоспламеняющиеся предметы мебели

19 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Место трагедии / Фото: Следком Алтайского края

Панкрушихинский районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в причинении смерти по неосторожности двум малолетним детям в результате пожара. Следствие установило, что женщина нарушила правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Следком Алтайского края и региональная Прокуратура.

«По данным следствия, 25 декабря 2024 года осужденная затопила поврежденную печь в своем доме, рядом с которой находились легковоспламеняющиеся предметы мебели. Не убедившись в безопасности, она легла спать вместе с детьми. Возникший пожар привел к гибели пятилетней дочери на месте, а трехлетний ребенок скончался спустя несколько дней в медицинском учреждении от полученных ожогов», – пишут в пресс-службе.

Суд квалифицировал действия женщины по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам") и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

При вынесении приговора были учтены все собранные следствием доказательства, подтверждающие нарушение правил пожарной безопасности.