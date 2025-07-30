В Алтайском крае изменят расписание нескольких пригородных поездов
30 июля 2025, 12:35, ИА Амител
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
С 5 августа в Алтайском крае изменят расписание ряда пригородных поездов. Нововведения, связанные с плановым ремонтом путей, продлятся до 1 сентября. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.
"Корректировка во времени следования составит от трех до 69 минут", - отметили в ведомстве.
Изменения коснутся электричек, которые курсируют по следующим маршрутам:
- Барнаул – Овчинниково;
- Барнаул – Черепаново;
- Среднесибирская – Барнаул;
- Барнаул – Бийск;
- Барнаул – Баюново;
- Бийск – Барнаул.
Расписание остальных пригородных поездов не изменится.
Уточнить дополнительную информацию можно на сайте "Алтай-Пригорода", либо по телефону справочной службы: +7 (3852) 29-21-68.
