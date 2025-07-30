В Алтайском крае изменят расписание нескольких пригородных поездов

Корректировка во времени следования составит от трех до 69 минут

30 июля 2025, 12:35, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

С 5 августа в Алтайском крае изменят расписание ряда пригородных поездов. Нововведения, связанные с плановым ремонтом путей, продлятся до 1 сентября. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

"Корректировка во времени следования составит от трех до 69 минут", - отметили в ведомстве.

Изменения коснутся электричек, которые курсируют по следующим маршрутам:

Барнаул – Овчинниково;

Барнаул – Черепаново;

Среднесибирская – Барнаул;

Барнаул – Бийск;

Барнаул – Баюново;

Бийск – Барнаул.

Расписание остальных пригородных поездов не изменится.

Уточнить дополнительную информацию можно на сайте "Алтай-Пригорода", либо по телефону справочной службы: +7 (3852) 29-21-68.