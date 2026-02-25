Закон защищает от удержания алиментов ряд социальных и компенсационных выплат

25 февраля 2026, 14:24, ИА Амител

Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Алименты на детей и взрослых нетрудоспособных родственников удерживаются из доходов граждан России, определенным специальным нормативным актом. Александр Хаминский, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области, пояснил в беседе с RT, что есть виды доходов, с которых нельзя взыскивать алименты.

«Согласно закону, алименты удерживаются с заработной платы и большинства других поступлений. К ним относятся премии, проценты по банковским депозитам, дивиденды и доходы от сдачи жилья в аренду или продажи имущества, если они являются регулярными и связаны с предпринимательской деятельностью», — уточнил он.

Юрист также предупредил, что с некоторых видов доходов алименты не взыскиваются.

«К таким доходам относятся материнский капитал, разовые выплаты в связи с чрезвычайными ситуациями, рождением детей или смертью членов семьи, а также компенсации за командировки и переводы на другую работу», — заключил эксперт.

Ранее депутаты предложили платить алименты женщинам за счет государства.