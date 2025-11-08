В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

8 и 9 ноября в регионе ожидается мокрый снег, метель и ветер до 20 метров в секунду

08 ноября 2025, 13:54, ИА Амител

Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В связи с надвигающимися неблагоприятными погодными условиями в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, которое будет актуально 8 и 9 ноября. Причиной тому станут интенсивные осадки и значительное усиление ветра. Тем не менее в дневные часы ожидается относительно теплая погода с температурой воздуха от +2 до +7 градусов.

По информации, предоставленной Алтайским гидрометцентром, в грядущие выходные, 8 и 9 ноября, жителям региона следует быть готовыми к ухудшению погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, ухудшение начнется во второй половине дня субботы. Ожидается выпадение осадков в виде снега и мокрого снега, метели, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 17–22 м/с, а местами и до 25 м/с. На дорогах ожидается образование сильной гололедицы.

Днем в субботу, 8 ноября, температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+5 градусов. В ночь на воскресенье, 9 ноября, температура снизится до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +2…+7 градусов.