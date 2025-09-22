В Алтайском крае пенсионерам старше 80 лет добавят к выплатам почти 9 тыс. рублей

Сейчас в регионе увеличенные пенсии получают 62,7 тысячи человек

22 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жителям Алтайского края, которым исполнилось 80 лет, начали выплачивать повышенную пенсию. Надбавка составляет 8907,7 рубля и назначается автоматически со следующего месяца после юбилея.

В региональном отделении Социального фонда пояснили, что доплата полагается получателям страховой пенсии по старости. Если пенсионер получает пенсию по случаю потери кормильца, специалисты сравнивают размеры выплат и назначают наиболее выгодный вариант.

Дополнительно с начала года введена ежемесячная выплата 1314 рублей гражданам, которые ухаживают за пожилыми людьми старше 80 лет. Она также назначается без заявлений.

По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр СФР по номеру 8 800 100 0001 (звонок бесплатный).Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях – это связано с переходным периодом пенсионной реформы.