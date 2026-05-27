В Алтайском крае перед судом предстанут псевдоэзотерики, обещавшие снять порчу

На имущество фигуранток наложили арест для последующего возмещения ущерба потерпевшим

27 мая 2026, 15:14, ИА Амител

Гадалка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Косихинском районе перед судом предстанут участницы банды псевдоэзотериков, обвиняемые в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По версии следствия, в феврале этого года женщины приехали из Новосибирской области в села Косихинского и Залесовского районов. Там они находили пожилых жителей и убеждали их, что на них якобы наложена порча. Для ее "снятия" злоумышленницы предлагали провести специальные эзотерические обряды с использованием денег и золотых украшений.

Доверчивые пенсионеры передавали женщинам сбережения и драгоценности, после чего те скрывались вместе с имуществом. Общий ущерб превысил 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение подозреваемых. По решению суда их заключили под стражу. Кроме того, на имущество фигуранток наложили арест для последующего возмещения ущерба потерпевшим.

Женщин обвиняют по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Обвинительное заключение уже утверждено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.