Поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

Трагедия произошла между станциями Укладочный и Шпагино

24 сентября 2025, 12:10, ИА Амител

Фото: транспортная полиция Сибири / t.me/utsibfo
В Алтайском крае поезд сбил мужчину на перегоне между железнодорожными станциями. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Известно, что трагедия произошла на перегоне между станциями Укладочный – Шпагино.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители  устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки», – добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле подростка-зацепера ударило током на вагоне поезда. Несовершеннолетний зацепер забрался на состав во время его движения и оказался на критически близком расстоянии к контактной сети. Пострадавшего увезли в больницу с ожогами. 

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:15:11 24-09-2025

водителя поезда - под суд
нельзя просто так взять и задавить мужика на рельсах.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:23 24-09-2025

Сарказм не уместен. У людей горе.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:03 24-09-2025

Гость (12:19:23 24-09-2025) Сарказм не уместен. У людей горе.... Водитель поезда должен выбирать безопасную скорость, а не давить людей на рельсах. Все всегда пишут, что водитель не успел остановить поезд - но это корявая отмазка, ездий так чтобы успел остановить, хоть 5 кмч.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:12 24-09-2025

Гость (13:24:03 24-09-2025) Водитель поезда должен выбирать безопасную скорость, а не да... Дядя Петя, ты дурак?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:35 24-09-2025

Хватит давить людей поездами!

  -3 Нравится
Ответить
