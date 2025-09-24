Поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае
Трагедия произошла между станциями Укладочный и Шпагино
24 сентября 2025, 12:10, ИА Амител
В Алтайском крае поезд сбил мужчину на перегоне между железнодорожными станциями. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.
Известно, что трагедия произошла на перегоне между станциями Укладочный – Шпагино.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки», – добавили в ведомстве.
Ранее в Барнауле подростка-зацепера ударило током на вагоне поезда. Несовершеннолетний зацепер забрался на состав во время его движения и оказался на критически близком расстоянии к контактной сети. Пострадавшего увезли в больницу с ожогами.
12:15:11 24-09-2025
водителя поезда - под суд
нельзя просто так взять и задавить мужика на рельсах.
12:19:23 24-09-2025
Сарказм не уместен. У людей горе.
13:24:03 24-09-2025
Гость (12:19:23 24-09-2025) Сарказм не уместен. У людей горе.... Водитель поезда должен выбирать безопасную скорость, а не давить людей на рельсах. Все всегда пишут, что водитель не успел остановить поезд - но это корявая отмазка, ездий так чтобы успел остановить, хоть 5 кмч.
14:15:12 24-09-2025
Гость (13:24:03 24-09-2025) Водитель поезда должен выбирать безопасную скорость, а не да... Дядя Петя, ты дурак?
13:52:35 24-09-2025
Хватит давить людей поездами!