Поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

Трагедия произошла между станциями Укладочный и Шпагино

24 сентября 2025, 12:10, ИА Амител

Фото: транспортная полиция Сибири / t.me/utsibfo

В Алтайском крае поезд сбил мужчину на перегоне между железнодорожными станциями. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Известно, что трагедия произошла на перегоне между станциями Укладочный – Шпагино.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Собранные транспортными полицейскими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки», – добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле подростка-зацепера ударило током на вагоне поезда. Несовершеннолетний зацепер забрался на состав во время его движения и оказался на критически близком расстоянии к контактной сети. Пострадавшего увезли в больницу с ожогами.