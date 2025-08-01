В Барнауле подростка-зацепера ударило током на вагоне поезда
Мальчик пострадал во время движения состава
01 августа 2025, 12:40, ИА Амител
Подростка-зацепера ударило током / Фото: Транспортная полиция Сибири
В Барнауле подростка, забравшегося на вагон поезда, травмировало ударом электрического тока, сообщает в своем Telegram-канале Транспортная полиция Сибири.
Инцидент произошел в четверг, 31 июля, в районе остановочной платформы 226-й километр.
«Несовершеннолетний зацепер забрался на вагон электропоезда и во время движения состава оказался на критически близком расстоянии к контактной сети», - говорится в сообщении.
Подростка доставили в медицинское учреждение с ожогами.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Материалы направят в СК для проведения дальнейшей проверки.
12:42:10 01-08-2025
Вообще не жаль. От нормальных родителей безмозглые на родятся.
20:13:29 01-08-2025
Гость (12:42:10 01-08-2025) Вообще не жаль. От нормальных родителей безмозглые на родятс... родители как раз нормальные
13:06:38 01-08-2025
Давайте угадаю, во время происшествия вёл съёмку, о том, какой он крутой
13:17:08 01-08-2025
Надеюсь этот случай поможет ему переосмыслить свои действия. Но вряд ли.
14:25:50 01-08-2025
Гость (13:17:08 01-08-2025) Надеюсь этот случай поможет ему переосмыслить свои действия.... Поджаренными мозгами?
14:58:52 01-08-2025
ДМВ (14:25:50 01-08-2025) Поджаренными мозгами?... Если жив остался, то значит мозги не до конца поджарились
20:46:10 01-08-2025
Гость (13:17:08 01-08-2025) Надеюсь этот случай поможет ему переосмыслить свои действия.... Там и раньше было пусто, а теперь и подавно.
13:40:15 01-08-2025
родителей можно оштрафовать как следует? и тех, кто следит за ЖД. Или там никого нет? какая охрана у старого моста? а у нового?! в наше-то время так относиться ...чревато!!!
14:23:16 01-08-2025
Надеюсь родители подростка полностью оплатят лечение своего обгорелого недалёкого отпрыска?
14:41:30 01-08-2025
Премия Дарвина, самовыпиливание недоумков ....
15:32:45 01-08-2025
Естественный отбор в действии. Злые мы все)))). Ибо нефиг!
16:47:41 01-08-2025
гость (15:32:45 01-08-2025) Естественный отбор в действии. Злые мы все)))). Ибо нефиг!... Это оттого, что мысль "а я вот умный, не такой дебил" согревает самолюбие, позволяя неуверенному человеку самоутвердиться простым способом.
06:00:36 02-08-2025
Понятно, что он сам себе злобный буратино, но вы то почему такие злые как собаки цепные? Люди, ау. Что с вами?