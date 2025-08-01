В Барнауле подростка-зацепера ударило током на вагоне поезда

В Барнауле подростка, забравшегося на вагон поезда, травмировало ударом электрического тока, сообщает в своем Telegram-канале Транспортная полиция Сибири.

Инцидент произошел в четверг, 31 июля, в районе остановочной платформы 226-й километр.

«Несовершеннолетний зацепер забрался на вагон электропоезда и во время движения состава оказался на критически близком расстоянии к контактной сети», - говорится в сообщении.