В Барнауле подростка-зацепера ударило током на вагоне поезда

Мальчик пострадал во время движения состава

01 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Подростка-зацепера ударило током / Фото: Транспортная полиция Сибири
Подростка-зацепера ударило током / Фото: Транспортная полиция Сибири

В Барнауле подростка, забравшегося на вагон поезда, травмировало ударом электрического тока, сообщает в своем Telegram-канале Транспортная полиция Сибири.

Инцидент произошел в четверг, 31 июля, в районе остановочной платформы 226-й километр. 

«Несовершеннолетний зацепер забрался на вагон электропоезда и во время движения состава оказался на критически близком расстоянии к контактной сети», - говорится в сообщении.

Подростка доставили в медицинское учреждение с ожогами. 

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Материалы направят в СК для проведения дальнейшей проверки.

Кадр из видео / Источник:

Соцсети: в Барнауле дети "развлекаются", цепляясь за трамваи и автобусы

Родителей призвали провести разговор с несовершеннолетними и объяснить, чем опасны такие действия
Комментарии

Гость

12:42:10 01-08-2025

Вообще не жаль. От нормальных родителей безмозглые на родятся.

Гость

20:13:29 01-08-2025

Гость (12:42:10 01-08-2025) Вообще не жаль. От нормальных родителей безмозглые на родятс... родители как раз нормальные

ВВП

13:06:38 01-08-2025

Давайте угадаю, во время происшествия вёл съёмку, о том, какой он крутой

Гость

13:17:08 01-08-2025

Надеюсь этот случай поможет ему переосмыслить свои действия. Но вряд ли.

ДМВ

14:25:50 01-08-2025

Гость (13:17:08 01-08-2025) Надеюсь этот случай поможет ему переосмыслить свои действия.... Поджаренными мозгами?

Гость

14:58:52 01-08-2025

ДМВ (14:25:50 01-08-2025) Поджаренными мозгами?... Если жив остался, то значит мозги не до конца поджарились

Гость

20:46:10 01-08-2025

Гость (13:17:08 01-08-2025) Надеюсь этот случай поможет ему переосмыслить свои действия.... Там и раньше было пусто, а теперь и подавно.

Гость

13:40:15 01-08-2025

родителей можно оштрафовать как следует? и тех, кто следит за ЖД. Или там никого нет? какая охрана у старого моста? а у нового?! в наше-то время так относиться ...чревато!!!

Гость

14:23:16 01-08-2025

Надеюсь родители подростка полностью оплатят лечение своего обгорелого недалёкого отпрыска?

Гость

14:41:30 01-08-2025

Премия Дарвина, самовыпиливание недоумков ....

гость

15:32:45 01-08-2025

Естественный отбор в действии. Злые мы все)))). Ибо нефиг!

Гость

16:47:41 01-08-2025

гость (15:32:45 01-08-2025) Естественный отбор в действии. Злые мы все)))). Ибо нефиг!... Это оттого, что мысль "а я вот умный, не такой дебил" согревает самолюбие, позволяя неуверенному человеку самоутвердиться простым способом.

Гость

06:00:36 02-08-2025

Понятно, что он сам себе злобный буратино, но вы то почему такие злые как собаки цепные? Люди, ау. Что с вами?

