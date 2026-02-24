В Алтайском крае потратят 1,3 млрд рублей на ремонт линий электропередачи

В рамках программы заменят более одной тысячи опор ЛЭП и около 13 тысяч изоляторов

24 февраля 2026, 10:47, ИА Амител

Ремонт линии электропередачи / Фото: @altaigovernment

В Алтайском крае на ремонт линий электропередачи в 2026 году направят более 1,3 млрд рублей. Соответствующий план технического обслуживания и ремонта представил филиал "Россети Сибирь" — "Алтайэнерго", о чем сообщили в региональном правительстве.

Ежегодно компания проводит работы по обслуживанию и модернизации объектов электросетевого хозяйства края, и предстоящий год не станет исключением.

По данным Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, в 2026 году планируется отремонтировать 6,5 тысячи километров линий электропередачи всех классов напряжения.

В рамках программы также предусмотрено заменить свыше тысячи опор ЛЭП и порядка 13 тысяч изоляторов. Кроме того, энергетики проведут ремонт оборудования на 250 подстанциях напряжением 35–110 киловольт и на 1640 комплектных трансформаторных подстанциях.

Особое внимание при этом уделят наиболее проблемным участкам электрических сетей, где чаще всего возникают аварийные ситуации.