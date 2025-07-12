В Алтайском крае пожилая женщина заказала у мошенников пиломатериалы на 200 тысяч рублей

Сельчанку уверяли, что заказ доставят ей вовремя

12 июля 2025, 11:25, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Пенсионерка из Кытмановского района Алтайского края перевела мошенникам почти 200 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

"Женщина заказала через сайт пиломатериалы для стойки, которые в дальнейшем так и не получила. Она перечислила всю сумму якобы продавцу, который уверял ее по телефону, что доставит их вовремя", – рассказали в ведомстве.

Ранее мошенники обманули жительницу Новоалтайска, предложив ей попугая.