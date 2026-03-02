В Алтайском крае пресекли продажу более шести тонн опасной продукции

За год специалисты ведомства провели масштабную профилактическую кампанию

02 марта 2026, 06:42, ИА Амител

Продавец в магазине / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году до прилавков так и не дошли более шести тонн потенциально опасных продуктов. Итоги надзорной работы озвучила руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач края Ирина Пащенко.

По ее словам, за год специалисты ведомства провели масштабную профилактическую кампанию — около 15 тысяч разъяснительных и предупредительных мероприятий, а также свыше тысячи проверок. Причем большинство из них — почти 70% — были внеплановыми и проводились по сигналам и обращениям.

В ходе надзора санитарные врачи забраковали 648 партий пищевой продукции. Основные причины — отсутствие обязательной маркировки, просроченные сроки годности и нехватка сопроводительных документов.

«К реализации по причинам отсутствия маркировки, истекшего срока годности, отсутствия сопроводительной документации не допущено почти шесть тонн продукции», — сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Параллельно велась и работа по защите прав потребителей. Суды рассмотрели 212 исков, поданных по обращениям жителей региона. По итогам проверок Роспотребнадзор возбудил около 2,2 тысячи административных дел.

В ведомстве подчеркивают: основная задача таких мер — не наказание бизнеса, а снижение рисков для покупателей и предотвращение попадания небезопасных товаров на стол жителей края.

Ранее сообщалось, что суд отказал алтайским "Долинским колбасам" в отмене запрета на деятельность. Роспотребнадзор опечатал цеха из-за 12 нарушений, включая антисанитарию и использование деревянного инвентаря.