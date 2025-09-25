В Алтайском крае проводят фотоконкурс, посвященный нацпроектам
Это ежегодный конкурс, который проходит в регионе уже в пятый раз
В Алтайском крае стартовал конкурс фотографий "Национальные проекты в Алтайском крае: здесь и сейчас". Его проводят для привлечения внимания жителей края к реализации нацпроектов и демонстрации их результатов.
Участие могут принимать как граждане, так и компании, которые хотят выразить свое видение развития региона в рамках национальных проектов через объектив фотокамеры, подчеркнуть его уникальность, природные богатства и достижения в разных сферах.
В конкурсе семь номинаций:
- "Семья в объективе";
- "Профессия в кадре";
- "Доброе дело";
- "Раньше не было";
- "Твори. Играй. Отдыхай";
- "Путешествуй по краю";
- "Фотопроект".
Фотоконкурс пройдет в два этапа: до 15 октября 2025 года на сайте конкурса принимают работы, с 16 октября по 15 ноября – подводят итоги и называют победителей и лауреатов фотоконкурса.
Победители получат дипломы и ценные призы. А лучшие работы используют для публикаций в печатных и электронных региональных средствах массовой информации, в официальных презентационных материалах, посвященных национальным проектам.
Снимать можно любые результаты действия национальных проектов: новые и отремонтированные детские сады, школы, поликлиники, дворы, общественные территории, автомобильные дороги и многое другое. А также то, как нацпроекты помогают развивать инфраструктуру, благоустраивать населенные пункты, повышать качество социальных услуг, оказывать адресную поддержку, создавать условия для начала и развития бизнеса.
Организатором фотоконкурса выступает Министерство экономического развития Алтайского края, а оператором, обеспечивающим его непосредственную организацию и проведение, – краевое автономное учреждение "Центр экономической и социальной информации".
12:07:23 25-09-2025
