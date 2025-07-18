В Алтайском крае ремонтируют трассу, ведущую в Казахстан
В этом году строители приведут в надлежащий вид 10 километров
18 июля 2025, 20:32, ИА Амител
В Третьяковском районе Алтайского края восстанавливают 15 километров трассы Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Так, в этом году строители приведут в надлежащий вид 10 км из 15 запланированных. Рабочие уже срезали старый асфальт, исправили профиль основания. Сейчас укрепляют его с помощью ресайклеров и готовят нижний слой.
"Ремонт этого участка – важный шаг в развитии транспортного каркаса региона. Мы видим уверенный темп работ и рассчитываем, что объект будет сдан в срок", – заявил заместитель министра транспорта Алтайского края Виктор Букатов.
Отмечается, что более технологичные работы запланированы уже на 2026 год.
