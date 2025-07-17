Объект краевого значения. Как идет строительство новой развязки в Барнауле

Сдать объект планируют до конца ноября

17 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство новой развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Транспортную развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов продолжают достраивать в Барнауле. В настоящее время масштабный объект готов более чем на 85%. Возводят развязку на средства от инфраструктурного кредита и дорожного фонда. Уже заработала новая временная схема движения, что позволит продолжить работы по реконструкции проезжей части на других участках. Рассказываем, как идет строительство важного объекта, который улучшит дорожную ситуацию в краевой столице.

Новая схема движения

В начале июля запустили движение по первой полосе металлического путепровода, а вскоре и по второй полосе. Это позволило организовать двустороннее движение машин: для выезда из ленточного бора и для въезда в Барнаул по направлению ленточного бора.

Также изменилась схема движения на участке, ведущем из поселка Южного в сторону города Рубцовска. Теперь автомобилисты экономят время и проезжают его быстрее.

Чтобы выехать из Барнаула со стороны Змеиногорского тракта в сторону Рубцовска, нужно проехать по кольцевому движению и доехать до вновь построенного правоповоротного съезда с последующим съездом в сторону Рубцовска.

Что еще нужно сделать на развязке?

В настоящее время осталось достроить тоннель, где предстоит завершить бетонирование стен и дна, а также участки, где необходимо уложить асфальтобетонное покрытие, установить освещение, пешеходное ограждение и тротуары. Кроме того, специалисты устанавливают шумозащитные экраны на Змеиногорском и Южном трактах, монтируют специальное оборудование для водоотведения. Активно идут работы по строительству тротуаров и пешеходных ограждений.

Что касается характеристики путепровода, то верхняя конструкция – это семь опор с расположенным на нем пролетом длиной более 300 метров. Для его строительства было использовано более 1,5 тыс. тонн металлоконструкций, 350 тонн арматурного каркаса и около 3 тыс. кубометров бетона. Основание закреплено на глубоких 20-метровых буронабивных сваях, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции.

На завершение работ направили около 825 миллионов рублей. Сдать масштабный объект планировали еще в конце 2024 года, но московская компания "РСК" сорвала все сроки и не успела выполнить работы вовремя. В итоге контракт с фирмой расторгли. Заказчик потребовал взыскать с нее деньги, которые не успели освоить.

После аукциона право достраивать развязку выиграло алтайское предприятие – Центральное ДСУ. Стоимость работ, несмотря на смену подрядчиков, не выросла. В общей сложности, помимо Центрального ДСУ, на объекте работают семь субподрядчиков. В настоящее время все работы идут по графику. Специалисты Министерства транспорта Алтайского края и "Алтайавтодора" регулярно бывают на объекте и контролируют едва ли не каждый шаг подрядной организации.

Что известно о новой развязке?

После ее строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 460 метров. После завершения работ пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза. Это позволит минимизировать пробки в данной части Барнаула, а добираться в краевую столицу из соседних районов региона станет удобнее.

Сдать важный для региона дорожный объект планируют до 28 ноября.

Какие еще дороги отремонтируют на Алтае в 2025 году?

Всего около 900 километров. Приводить в порядок трассы будут как за краевые, так и за федеральные средства в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Дорожный фонд Алтайского края составит 28,7 миллиарда рублей, что является беспрецедентной суммой в современной истории региона. Это на 10 миллиардов рублей больше, чем в 2024-м. Причем 21 миллиард рублей дорожного фонда в этом году – средства краевого бюджета.