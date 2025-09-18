В Алтайском крае стартовал кейс-марафон "Профессиональное завтра" для студентов СПО

Участники могут выиграть грант в размере 200 тысяч рублей на обустройство креативного пространства в своем учебном заведении

18 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Кейс-марафон / Фото: "Безграничные СПОсобности"

С 8 по 25 сентября в Алтайском крае проходит кейс-марафон "Профессиональное завтра" для студентов учреждений СПО. Участники могут выиграть грант в размере 200 тысяч рублей на создание креативного пространства в своем учебном заведении.

В Алтайском крае реализуется региональный проект "Безграничные СПОсобности", цель которого – объединение усилий по интеграции колледжей и техникумов в региональное молодежное сообщество, формирование и поддержание репутации образовательных организаций, развитие у студентов навыков самореализации.

Организатор – Алтайская региональная социально-ориентированная общественная организация "Центр поддержки и развития общественных инициатив "СФЕРА", управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, краевое государственное автономное учреждение "Краевой дворец молодежи", в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина.

Кейс-марафон включает два тематических блока: "Экология" и "Креативные индустрии и предпринимательство". Задания первого блока направлены на разработку и реализацию различных экологических проектов, которые улучшат экологическую ситуацию в колледже и регионе, а также повысят экологическую грамотность студентов и сотрудников. Задания второго блока направлены на развитие навыков брендинга, маркетинга и креативного мышления, а также на популяризацию предпринимательства среди студентов, развития бизнес-мышления и разработки бизнес-модели, которая поможет учреждению СПО генерировать дополнительный доход.

Для удобного выполнения заданий кейс-марафона была создана уникальная для региона платформа. Здесь участники формируют команды, выполняют задания и получают за них баллы – рейтинг команды также можно отслеживать непосредственно на платформе.

Команда каждого учебного заведения состоит из 1 педагога-наставника и 3-5 студентов от 16 до 20 лет. Сейчас в кейс-марафоне принимают участие 26 команд из 16 муниципальных образований края. Регистрация и выполнение заданий доступны до 25 сентября, присоединиться к участию может каждое учреждение СПО.

Очный этап

20 лучших команд из 20 учреждений СПО Алтайского края по итогам кейс-марафона будут приглашены на итоговый региональный слет "Командный трек: СПО будущего", который пройдет 30 сентября с 09:00 до 17:30 в г. Барнаул. В очном финале команды станут участниками конструкторского бюро и коллективно создадут "Город СПО". Им предстоит проявить лидерские и креативные навыки, а также умения работать в команде и преодолевать трудности в стрессовых ситуациях.

Фестиваль

Заключительным событием станет региональный фестиваль "Ты в СПО!", который пройдет 2 октября с 13:00 до 18:30 в парке культуры и отдыха "Изумрудный" г. Барнаул. В день среднего профессионального образования фестиваль объединит студентов и педагогов всех учреждений СПО Алтайского края, а также его жителей и гостей.

В рамках фестиваля будут работать "Аллея СПОсобностей", на которой участников ждут различные мастер-классы, создание арт-объектов и интерактивные площадки партнеров; выставка предприятий и учреждений СПО, где студенты встретятся с потенциальными работодателями и познакомятся с другими образовательными организациями региона. На главной сцене в течение дня будет разнообразная музыкально-развлекательная программа. И для финалистов проекта по территории парка пройдет спортивно-игровая эстафета "Гонка СПОсобностей".

Все зарегистрированные участники фестиваля получат маршрут безграничных СПОсобностей (дорожную карту) и смогут пройти задания на каждой фестивальной площадке. Заполнив маршрут полностью, они станут претендентами на главный приз.

Главный приз

Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам кейс-марафона и итогового слета, станет победителем проекта и будет награждена на сцене фестиваля. Команда-победитель получит поощрение (грант) на 200 000 рублей на создание креативного пространства в учебном заведении, а также право в проведении образовательных и профессиональных мероприятий на региональном уровне и укрепление статуса учебного заведения в развитии СПО в Алтайском крае.