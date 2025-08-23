НОВОСТИЭкономика

В Алтайском крае упала стоимость сливочного масла

Другие молочные продукты тоже подешевели, но не так ощутимо

23 августа 2025, 21:45, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Сливочное масло подешевело на 22,43 рубля – теперь его стоимость составляет 1197,29 рубля за килограмм. Это следует из статистики Алтайкрайстата, который представил мониторинг цен на популярные продукты с 11 по 18 августа. 

Другие молочные продукты также немного снизились в цене. Цена творога сократилась на 3,85 рубля, стоимость молока и сметаны – на 5 и 38 копеек соответственно.

Помидоры подешевели на 18,3 рубля: их стоимость за килограмм снизилась с 149,36 до 131,06 рубля. Картофель за неделю потерял в цене 7,95 рубля. Цена моркови стала меньше на 7,7 рубля.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

07:04:42 24-08-2025

- "В Алтайском крае упала стоимость сливочного масла" ------- В Барнауле может и подешевело, но на окраине пока цена держит свою моржу.

Avatar Picture
Гость

12:17:21 24-08-2025

Гость (07:04:42 24-08-2025) - "В Алтайском крае упала стоимость сливочного масла" ------... какому моржу и что держит?

Avatar Picture
гость

16:29:20 24-08-2025

Гость (12:17:21 24-08-2025) какому моржу и что держит?... Цена блин своёй мОрже чет держит, что тут может быть неясно)), Масло на окраины моржовое или мОржинальное завезли оно походу крепко штырит и долго держит.

Avatar Picture
Горожанин.

07:19:24 24-08-2025

Интересно, в какие магазины ходит автор этой заметки. Вчера были в Марии -Ра и Магните. никакого , даже малейшего, изменения цен не заметили. Наоборот, один вид масла в "Маше"даже подорожал со 150 до 169 руб за пачку.

Avatar Picture
Алекс

13:15:03 24-08-2025

Дешевеет масло аж на 2%. Ура!!!!

Avatar Picture
гость

16:34:22 24-08-2025

Алекс (13:15:03 24-08-2025) Дешевеет масло аж на 2%. Ура!!!!... ага 20 руб что +, что - при цене в 1200 как-то пофиг.

Avatar Picture
Гость

16:41:20 24-08-2025

зачем покупаете масло в пачках. купите весовое-то. дешевле выходит.. в морозилку закинули килограмм и мусольте его хоть полгода

Avatar Picture
Гость

09:53:50 25-08-2025

Сливочное масло подешеветь у нас никак не могёт. А вот его содержание в пачке уменьшится точно.

Avatar Picture
Гость

20:08:25 01-09-2025

Яйца тоже упали в цене.. 😊

