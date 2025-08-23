В Алтайском крае упала стоимость сливочного масла

Другие молочные продукты тоже подешевели, но не так ощутимо

23 августа 2025, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сливочное масло подешевело на 22,43 рубля – теперь его стоимость составляет 1197,29 рубля за килограмм. Это следует из статистики Алтайкрайстата, который представил мониторинг цен на популярные продукты с 11 по 18 августа.

Другие молочные продукты также немного снизились в цене. Цена творога сократилась на 3,85 рубля, стоимость молока и сметаны – на 5 и 38 копеек соответственно.

Помидоры подешевели на 18,3 рубля: их стоимость за килограмм снизилась с 149,36 до 131,06 рубля. Картофель за неделю потерял в цене 7,95 рубля. Цена моркови стала меньше на 7,7 рубля.