В Алтайском крае усилились попытки сбора данных о режимных объектах и военнослужащих

В УФСБ призывают жителей края быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных контактах в правоохранительные органы

03 октября 2025, 21:03, ИА Амител

Злоумышленники / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Правоохранительные органы Алтайского края сообщают о резком увеличении числа попыток сбора конфиденциальной информации о режимных объектах региона.

Как пояснили в управлении ФСБ, враждебно настроенные субъекты применяют различные методы – от вербовки персонала до создания поддельных информационных систем с рассылкой фальшивых документов.

Уже были случаи, когда скомпрометированные сотрудники вовлекались в противоправную деятельность и использовались как источники данных. Все подобные акции оперативно пресекаются комплексом реагирования.

Кроме того, в ближайшие выходные ожидается череда информационных провокаций: злоумышленники планируют распространять вбросы для сбора персональных и банковских данных о родственниках военнослужащих, а также запускать дезинформацию о мнимых авариях, взрывах и нападениях.

Эти действия направлены на перегрузку системы профилактики и создание паники. В УФСБ призывают жителей края быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных контактах в правоохранительные органы.

Алтайский край Фейки

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

06:16:15 04-10-2025

Враждебно настроенные другими словами ненавидящие. А вот мы почему-то нормально относимся, и нас так учат.

  -4
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:52 04-10-2025

Плакаты надо развесить. С товарищем, который прямо тычет пальцем. Или по телефонам распространить.

  -4
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:07 04-10-2025

а по каким признакам можно понять что это злоумышленник что-то выведывает?! памятка есть какая-то?

  0
Ответить
