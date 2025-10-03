В Алтайском крае усилились попытки сбора данных о режимных объектах и военнослужащих
Правоохранительные органы Алтайского края сообщают о резком увеличении числа попыток сбора конфиденциальной информации о режимных объектах региона.
Как пояснили в управлении ФСБ, враждебно настроенные субъекты применяют различные методы – от вербовки персонала до создания поддельных информационных систем с рассылкой фальшивых документов.
Уже были случаи, когда скомпрометированные сотрудники вовлекались в противоправную деятельность и использовались как источники данных. Все подобные акции оперативно пресекаются комплексом реагирования.
Кроме того, в ближайшие выходные ожидается череда информационных провокаций: злоумышленники планируют распространять вбросы для сбора персональных и банковских данных о родственниках военнослужащих, а также запускать дезинформацию о мнимых авариях, взрывах и нападениях.
Эти действия направлены на перегрузку системы профилактики и создание паники. В УФСБ призывают жителей края быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных контактах в правоохранительные органы.
Враждебно настроенные другими словами ненавидящие. А вот мы почему-то нормально относимся, и нас так учат.
Плакаты надо развесить. С товарищем, который прямо тычет пальцем. Или по телефонам распространить.
а по каким признакам можно понять что это злоумышленник что-то выведывает?! памятка есть какая-то?