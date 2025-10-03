В Алтайском крае усилились попытки сбора данных о режимных объектах и военнослужащих

В УФСБ призывают жителей края быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных контактах в правоохранительные органы

03 октября 2025, 21:03, ИА Амител

Злоумышленники / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Правоохранительные органы Алтайского края сообщают о резком увеличении числа попыток сбора конфиденциальной информации о режимных объектах региона.

Как пояснили в управлении ФСБ, враждебно настроенные субъекты применяют различные методы – от вербовки персонала до создания поддельных информационных систем с рассылкой фальшивых документов.

Уже были случаи, когда скомпрометированные сотрудники вовлекались в противоправную деятельность и использовались как источники данных. Все подобные акции оперативно пресекаются комплексом реагирования.

Кроме того, в ближайшие выходные ожидается череда информационных провокаций: злоумышленники планируют распространять вбросы для сбора персональных и банковских данных о родственниках военнослужащих, а также запускать дезинформацию о мнимых авариях, взрывах и нападениях.

Эти действия направлены на перегрузку системы профилактики и создание паники. В УФСБ призывают жителей края быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных контактах в правоохранительные органы.