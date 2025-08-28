В Алтайском крае впервые за три года подорожает льготный проезд

С 15 сентября стоимость проездного составит 390 рублей

28 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

В Алтайском крае вырастет стоимость льготных проездных билетов в общественном транспорте. Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты региона.

Цена проездного станет выше на 8,3% и с 1 октября 2025 года составит 390 рублей. Как отметили в ведомстве, последнее повышение стоимости произошло в 2022 году.

Часть стоимости проездного компенсируют из бюджета Алтайского края. Ежемесячно льготный билет приобретают порядка 60 тысяч жителей региона.

«Право на льготный проезд имеют: федеральные льготники (инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, "чернобыльцы", "семипалатинцы" и др.); краевые льготники (ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий); лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для граждан, проходящих процедуру гемодиализа в пределах населенного пункта их проживания, проездной билет или транспортная карта по-прежнему предоставляется бесплатно», – уточнили в Минсоцзащиты.

Проездные на октябрь по новым ценам поступят в продажу с 15 сентября. Купить или пополнить электронную транспортную карту в Барнауле, Бийске и Рубцовске можно в отделениях "Почты России". В других районах купить бумажный проездной можно в филиалах КАУ "МФЦ Алтайского края".

Ранее депутаты Госдумы предлагали сделать проезд бесплатным для студентов вузов и колледжей. Сейчас такие льготы доступны только в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Парламентарии же хотели, чтобы право на бесплатные поездки в общественном транспорте было у всех студентов очной формы обучения.