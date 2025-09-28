В Алтайском крае временно отменят одну остановку для пригородных поездов

Это связано с ремонтом железнодорожного пути

28 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

29 и 30 сентября пригородные поезда Алтайского края не будут останавливаться на Алтайской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Алтай-пригород".

Такие меры связаны с плановым ремонтом железнодорожного пути.

Пассажиры смогут выйти и сесть в поезда на ближайших остановках: Депо и станции Алтайская.

Других изменений в схемах маршрутов нет.

Напомним, с 1 сентября алтайские школьники и студенты могут покупать билеты на электрички со скидкой 50%. Такое право предоставляется им на время действия сезонных тарифов – до 15 июня.