В Алтайском крае за один день сгорели два сельскохозяйственных комбайна

Пострадавших в происшествиях нет

22 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Пожарный. Тушение огня / Фото: amic.ru

21 сентября в селе Красный Яр Советского района Алтайского края загорелся комбайн.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, к моменту приезда пожарных бункер сельхозтехники уже горел открытым пламенем. В тушении участвовали три огнеборца и две единицы техники. Пламя повредило ротор и бункер комбайна, но обошлось без пострадавших.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности механизмов и узлов машины.

В тот же день аналогичный случай произошел возле села Ярославцев Лог Родинского района. Там огнем повреждены моторный отсек, ротор, бункер и кабина другой сельхозмашины. Специалисты рассматривают технические неисправности как основную причину обоих происшествий.