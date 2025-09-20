Зерноуборочный комбайн полностью сгорел при пожаре в Алтайском крае
Площадь пожара составила 25 квадратных метров – огнем были уничтожены кабина, двигатель и ключевые узлы
20 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
В Тогульском районе произошло возгорание зерноуборочного комбайна "Палессе". Инцидент случился в двух километрах от села Колонково, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров – огнем были уничтожены кабина, двигатель и ключевые узлы сельскохозяйственной машины.
На место происшествия оперативно прибыли пять пожарных и две единицы спецтехники. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь был локализован и полностью ликвидирован.
По предварительной версии МЧС, причиной возгорания могла стать техническая неисправность систем комбайна. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.
Уточняется, что в результате пожара техника полностью вышла из строя. Пострадавших при тушении нет.
Комментарии 0