Зерноуборочный комбайн полностью сгорел при пожаре в Алтайском крае

20 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Машина / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Тогульском районе произошло возгорание зерноуборочного комбайна "Палессе". Инцидент случился в двух километрах от села Колонково, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров – огнем были уничтожены кабина, двигатель и ключевые узлы сельскохозяйственной машины.

На место происшествия оперативно прибыли пять пожарных и две единицы спецтехники. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь был локализован и полностью ликвидирован.

По предварительной версии МЧС, причиной возгорания могла стать техническая неисправность систем комбайна. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.

Уточняется, что в результате пожара техника полностью вышла из строя. Пострадавших при тушении нет.