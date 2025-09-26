В Барнауле задержали 21-летнюю закладчицу с крупной партией "синтетики"
Судом принято решение о заключении ее под стражу на время расследования
В Барнауле задержана 21-летняя местная жительница, подозреваемая в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, закладчицу выявили сотрудники наркоконтроля отдела полиции по Железнодорожному району совместно с городским отделом. При личном досмотре у девушки обнаружили сверток с веществом, в котором экспертиза установила 19,8 грамма синтетического наркотика.
«На допросе задержанная призналась, что нашла в мессенджере объявление о "быстром заработке" и собиралась распространять наркотики бесконтактным способом через закладки», – отметили в ведомстве.
В ходе обыска в ее квартире изъяли еще 12 свертков с аналогичным веществом общим весом 10,85 грамма.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере").
14:51:23 26-09-2025
такие новости надо озвучивать максимально громко, чтобы отбить желание у малолеток заработать "легкие деньги".
11:47:52 23-10-2025
Гость (14:51:23 26-09-2025) такие новости надо озвучивать максимально громко, чтобы отби... Получается проще на панель идти.
17:54:57 26-09-2025
Теперь посидит до 30-летия.
Дура
20:39:25 26-09-2025
в районе общежитий и КПЗ в ЖД районе постоянно закладчики, возле школ, которых там 3, возле садика 0 там между общагами АГУ дом -вот в нем проживают изготовители!