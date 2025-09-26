В Барнауле задержали 21-летнюю закладчицу с крупной партией "синтетики"

Судом принято решение о заключении ее под стражу на время расследования

26 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле задержана 21-летняя местная жительница, подозреваемая в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, закладчицу выявили сотрудники наркоконтроля отдела полиции по Железнодорожному району совместно с городским отделом. При личном досмотре у девушки обнаружили сверток с веществом, в котором экспертиза установила 19,8 грамма синтетического наркотика.

«На допросе задержанная призналась, что нашла в мессенджере объявление о "быстром заработке" и собиралась распространять наркотики бесконтактным способом через закладки», – отметили в ведомстве.

В ходе обыска в ее квартире изъяли еще 12 свертков с аналогичным веществом общим весом 10,85 грамма.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере").