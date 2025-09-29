НОВОСТИЭкономика

В Алтайском крае зарплаты бюджетников вырастут с 1 октября

Прибавка к их доходам составит 7,6%

29 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
В Алтайском крае с 1 октября 2025 года вырастут зарплаты граждан, работающих в бюджетной сфере. Среди них учителя, врачи, работники соцзащиты, культуры и спорта. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Глава края подчеркнул, что доходы 150 тысяч человек проиндексируют на 7,6%. В прошлый раз бюджетникам повысили зарплаты в начале 2025 года на 13,2%.

Как отметил Томенко, в 2025 году расходы на выплату зарплат достигли 87 миллиардов рублей. Это на 17% больше, чем в 2024-м. 

«Рост существенный. При этом есть понимание, что и запросов, и потребностей у жителей края много. Поэтому работаем комплексно и над ростом доходов людей, и над улучшением качества жизни в целом: и в городах, и в небольших населенных пунктах», – добавил губернатор.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:32:51 29-09-2025

Социальным работникам поднимут зарплату с 1 октября 2025. Это очень хорошо.

Avatar Picture
Гость

10:39:03 30-09-2025

Гость (11:32:51 29-09-2025) Социальным работникам поднимут зарплату с 1 октября 2025. Эт... БГГ!!!!!!! Ойли, в соцзащите одного из районов (родственник работает в районе) начальник сказал о повышении, ага. Только это повышение (по крайней мере до конца 2025) будет за счет сэкомномленного фонда оплаты труда за 2025! Так что не торопитесь))))))))

Avatar Picture
Musik

11:33:07 29-09-2025

ну всё, теперь бюджетники все китайские поповозки по 3 ляма скупят...

Avatar Picture
Гость

11:41:32 29-09-2025

Не зарплаты повышать надо себе, а цены снижать ДЛЯ ВСЕХ!

Avatar Picture
Ольга

12:26:15 29-09-2025

Почему пишут повысят зарплаты, когда повышают только оклады? Это полторы- две пятьсот тысячи в среднем.

Avatar Picture
Гость

14:54:25 29-09-2025

Ольга (12:26:15 29-09-2025) Почему пишут повысят зарплаты, когда повышают только оклады?... какая разница, есть прибавка - значит повысили

Avatar Picture
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНИК

15:03:24 29-09-2025

повысят только федеральным бюджетникам, которым в январе НЕ ПОВЫШАЛИ

Avatar Picture
Гость

08:52:38 30-09-2025

А коммуналка на 15% с июля уже повысилась. Это в итоге получается, что бюджетникам в раза понизят ЗП по сравнению с коммуналкой, раз им повышение на 7,6% будет?

