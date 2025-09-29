Прибавка к их доходам составит 7,6%

29 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 1 октября 2025 года вырастут зарплаты граждан, работающих в бюджетной сфере. Среди них учителя, врачи, работники соцзащиты, культуры и спорта. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Глава края подчеркнул, что доходы 150 тысяч человек проиндексируют на 7,6%. В прошлый раз бюджетникам повысили зарплаты в начале 2025 года на 13,2%.

Как отметил Томенко, в 2025 году расходы на выплату зарплат достигли 87 миллиардов рублей. Это на 17% больше, чем в 2024-м.