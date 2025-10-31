В Алтайском крае завершили реализацию грантового проекта "Крошечный театр"

Его реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

"Крошечный театр" в Барнауле / Фото: Надежда Воробьева

23 октября 2025 года в Алтайском крае состоялось яркое и значимое событие в культурной жизни региона – торжественная церемония, посвященная успешному завершению грантового проекта "Крошечный театр, театр-студия".

На церемонии не просто подвели итоги, а устроили настоящий праздник, ставший символической точкой отсчета для новых творческих свершений. Вечер объединил всех, чьими усилиями был создан уникальный культурный продукт, адресованный самому важному зрителю – детям и их родителям.

С самого порога гости погружались в атмосферу русской сказки: встречала их очаровательная белочка, которая угощала душистыми пирожками и ароматным русским морсом. Церемонию открыла руководитель проекта Надежда Воробьева, тепло поприветствовав гостей и пригласив их стать не просто зрителями, а участниками волшебного действа.

Кульминацией вечера стал интерактивный спектакль по мотивам русской народной сказки "Петушок – золотой гребешок". Юные зрители не сидели на местах – они с восторгом помогали героям, становясь полноправными творцами представления.

На одном дыхании прошла и официальная часть. Команда проекта с гордостью представила результаты своего труда. В знак признательности партнерам вручили благодарственные письма, а почетным гостям – памятные подарки.

Мероприятие посетили представители культурного и общественного сообщества края: директор Алтайского государственного Дома народного творчества Алексей Панюков, руководитель проектного офиса ПФКИ в Алтайском крае Александр Кустов, депутат Барнаульской городской Думы Анна Галицкая. Также в гости заглянула член правления Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации "Российский фольклорный союз", руководитель общественной организации Алтайского края Центр русской традиционной культуры "Утешная канарейка" и одноименного межрегионального фольклорного ансамбля Марина Сигарева.

Гости единодушно отметили высокое качество, социальную значимость и профессиональный подход к реализации проекта.

Теперь спектакли "Крошечного театра" займут постоянное место в репертуаре. Авторы проекта уже думают о его масштабировании и подаче новых заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив. Так что скоро будут и новые сказки, и новые чудеса.

"Крошечный театр"

Адрес: Барнаул, ул. ​Георгия Исакова, 264​, 1 этаж

Тел.: +7-913-251-37-23

Сайт

Проект "Крошечный театр, театр-студия" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Возрастное ограничение 0+

ИП Воробьева Надежда Александровна

