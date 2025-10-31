В Алтайском крае завершили реализацию грантового проекта "Крошечный театр"
Его реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
23 октября 2025 года в Алтайском крае состоялось яркое и значимое событие в культурной жизни региона – торжественная церемония, посвященная успешному завершению грантового проекта "Крошечный театр, театр-студия".
На церемонии не просто подвели итоги, а устроили настоящий праздник, ставший символической точкой отсчета для новых творческих свершений. Вечер объединил всех, чьими усилиями был создан уникальный культурный продукт, адресованный самому важному зрителю – детям и их родителям.
С самого порога гости погружались в атмосферу русской сказки: встречала их очаровательная белочка, которая угощала душистыми пирожками и ароматным русским морсом. Церемонию открыла руководитель проекта Надежда Воробьева, тепло поприветствовав гостей и пригласив их стать не просто зрителями, а участниками волшебного действа.
Кульминацией вечера стал интерактивный спектакль по мотивам русской народной сказки "Петушок – золотой гребешок". Юные зрители не сидели на местах – они с восторгом помогали героям, становясь полноправными творцами представления.
На одном дыхании прошла и официальная часть. Команда проекта с гордостью представила результаты своего труда. В знак признательности партнерам вручили благодарственные письма, а почетным гостям – памятные подарки.
Мероприятие посетили представители культурного и общественного сообщества края: директор Алтайского государственного Дома народного творчества Алексей Панюков, руководитель проектного офиса ПФКИ в Алтайском крае Александр Кустов, депутат Барнаульской городской Думы Анна Галицкая. Также в гости заглянула член правления Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации "Российский фольклорный союз", руководитель общественной организации Алтайского края Центр русской традиционной культуры "Утешная канарейка" и одноименного межрегионального фольклорного ансамбля Марина Сигарева.
Гости единодушно отметили высокое качество, социальную значимость и профессиональный подход к реализации проекта.
Теперь спектакли "Крошечного театра" займут постоянное место в репертуаре. Авторы проекта уже думают о его масштабировании и подаче новых заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив. Так что скоро будут и новые сказки, и новые чудеса.
