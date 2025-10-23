В алтайском селе Майма из кранов пошла зеленая вода
23 октября 2025, 20:00, ИА Амител
В селе Майма Республики Алтай из кранов в многоквартирном доме начала течь зеленая вода. Как установил Роспотребнадзор, инцидент произошел из-за действий теплоснабжающей организации ООО "Сибирь-Тепловая компания", которая использовала ярко-зеленый краситель "Уранин А" для поиска утечек в системе отопления.
Расследование показало, что из-за технических нарушений и возможных незаконных врезок окрашенная техническая вода проникла в систему питьевого водоснабжения. При этом "Уранин А" разрешен к применению только в теплосетях и не предназначен для питьевых систем.
Были выявлены нарушения и со стороны других организаций: управляющая компания "Алтай" не осуществляла контроль качества питьевой воды, а водоснабжающее предприятие МУП "Кристалл" не сообщило в Роспотребнадзор о жалобах жителей.
В результате обе организации получили официальные предостережения. Главе Майминского района поручено организовать подвоз питьевой воды для жителей до полного восстановления нормативного качества водопроводной воды.
20:11:24 23-10-2025
Ну дык незаконные врезки-то выявили?
20:48:25 23-10-2025
Это Майами детка...
21:08:11 23-10-2025
Природа на столько очистилась
21:13:28 23-10-2025
Это же тархун!!! 😎😜
23:47:24 23-10-2025
Бирюзовая Катунь же