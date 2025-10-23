НОВОСТИПроисшествия

В алтайском селе Майма из кранов пошла зеленая вода

Инцидент произошел из-за действий теплоснабжающей организации, которая использовала ярко-зеленый краситель "Уранин А" для поиска утечек в системе отопления

23 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Зеленая вода из крана /Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай
В селе Майма Республики Алтай из кранов в многоквартирном доме начала течь зеленая вода. Как установил Роспотребнадзор, инцидент произошел из-за действий теплоснабжающей организации ООО "Сибирь-Тепловая компания", которая использовала ярко-зеленый краситель "Уранин А" для поиска утечек в системе отопления.

Расследование показало, что из-за технических нарушений и возможных незаконных врезок окрашенная техническая вода проникла в систему питьевого водоснабжения. При этом "Уранин А" разрешен к применению только в теплосетях и не предназначен для питьевых систем.

Были выявлены нарушения и со стороны других организаций: управляющая компания "Алтай" не осуществляла контроль качества питьевой воды, а водоснабжающее предприятие МУП "Кристалл" не сообщило в Роспотребнадзор о жалобах жителей.

В результате обе организации получили официальные предостережения. Главе Майминского района поручено организовать подвоз питьевой воды для жителей до полного восстановления нормативного качества водопроводной воды.

вода Республика Алтай

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

20:11:24 23-10-2025

Ну дык незаконные врезки-то выявили?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

20:48:25 23-10-2025

Это Майами детка...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:08:11 23-10-2025

Природа на столько очистилась

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

21:13:28 23-10-2025

Это же тархун!!! 😎😜

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:47:24 23-10-2025

Бирюзовая Катунь же

  2 Нравится
Ответить
