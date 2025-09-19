В Барнауле 19 сентября ограничат движение транспорта на проспекте Социалистическом
В связи с этим изменят схемы движения семь автобусных маршрутов
19 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле в пятницу, 19 сентября, с 15:30 до 17:00 ограничат движение транспорта по проспекту Социалистическому – от улицы Пушкина до улицы Ползунова (площадь Свободы), сообщает мэрия.
«В связи с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка», – пояснили в администрации города.
Будут изменены схемы движения общественного транспорта:
По маршруту № 20:
- при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака" маршрут не изменится;
- в обратном направлении: площадь Спартака – проспект Красноармейский – улица Ползунова – далее по маршруту.
По маршруту № 55:
- при движении с конечного остановочного пункта "Площадь Победы" маршрут не изменится;
- в обратном направлении: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – далее по маршруту.
По маршруту № 70р:
- при движении с конечного остановочного пункта "Микрорайон Восточный" маршрут не изменится;
- в обратном направлении: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – далее по маршруту.
По маршруту № 73р:
- при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": проспект Красноармейский – разворот на улицу Ползунова – площадь Спартака;
- в обратном направлении – без изменений.
По маршрутам № 109, 109оп:
- при движении от конечного остановочного пункта "Мебельная фабрика": площадь Спартака – проспект Красноармейский – далее по маршруту;
- в обратном направлении – без изменений.
По маршруту № 60:
- при движении от конечного пункта "Спартак-2": проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина (площадь Спартака) – проспект Красноармейский – далее по маршруту;
- в обратном направлении – без изменений.
13:05:33 19-09-2025
Спасибо за информацию
13:47:06 19-09-2025
Будьте осторожны - это развод!
13:51:40 19-09-2025
А что, на территории ведомственного городка, что на 10й Западной, свои разводы проводить места не хватает?
13:51:58 19-09-2025
У них же есть территория БВВАУЛ - там же тоже можно разводить, не мешая горожанам.
Опять же за городом места полно.