В Барнауле 19 сентября ограничат движение транспорта на проспекте Социалистическом

В связи с этим изменят схемы движения семь автобусных маршрутов

19 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в пятницу, 19 сентября, с 15:30 до 17:00 ограничат движение транспорта по проспекту Социалистическому – от улицы Пушкина до улицы Ползунова (площадь Свободы), сообщает мэрия.

«В связи с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка», – пояснили в администрации города.

Будут изменены схемы движения общественного транспорта:

По маршруту № 20:

при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака" маршрут не изменится;

в обратном направлении: площадь Спартака – проспект Красноармейский – улица Ползунова – далее по маршруту.

По маршруту № 55:

при движении с конечного остановочного пункта "Площадь Победы" маршрут не изменится;

в обратном направлении: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – далее по маршруту.

По маршруту № 70р:

при движении с конечного остановочного пункта "Микрорайон Восточный" маршрут не изменится;

в обратном направлении: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – далее по маршруту.

По маршруту № 73р:

при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": проспект Красноармейский – разворот на улицу Ползунова – площадь Спартака;

в обратном направлении – без изменений.

По маршрутам № 109, 109оп:

при движении от конечного остановочного пункта "Мебельная фабрика": площадь Спартака – проспект Красноармейский – далее по маршруту;

в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 60: