В Барнауле 19 сентября ограничат движение транспорта на проспекте Социалистическом

В связи с этим изменят схемы движения семь автобусных маршрутов

19 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в пятницу, 19 сентября, с 15:30 до 17:00 ограничат движение транспорта по проспекту Социалистическому – от улицы Пушкина до улицы Ползунова (площадь Свободы), сообщает мэрия.

«В связи с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка», – пояснили в администрации города.

Будут изменены схемы движения общественного транспорта:

По маршруту № 20:

  • при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака" маршрут не изменится;
  • в обратном направлении: площадь Спартака – проспект Красноармейский – улица Ползунова – далее по маршруту.

По маршруту № 55:

  • при движении с конечного остановочного пункта "Площадь Победы" маршрут не изменится;
  • в обратном направлении: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – далее по маршруту.

По маршруту № 70р:

  • при движении с конечного остановочного пункта "Микрорайон Восточный" маршрут не изменится;
  • в обратном направлении: проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – далее по маршруту.

По маршруту № 73р:

  • при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": проспект Красноармейский – разворот на улицу Ползунова – площадь Спартака;
  • в обратном направлении – без изменений.

По маршрутам № 109, 109оп:

  • при движении от конечного остановочного пункта "Мебельная фабрика": площадь Спартака – проспект Красноармейский – далее по маршруту;
  • в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 60:

  • при движении от конечного пункта "Спартак-2": проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина (площадь Спартака) – проспект Красноармейский – далее по маршруту;
  • в обратном направлении – без изменений.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:05:33 19-09-2025

Спасибо за информацию

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:06 19-09-2025

Будьте осторожны - это развод!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:40 19-09-2025

А что, на территории ведомственного городка, что на 10й Западной, свои разводы проводить места не хватает?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

13:51:58 19-09-2025

У них же есть территория БВВАУЛ - там же тоже можно разводить, не мешая горожанам.
Опять же за городом места полно.

  1 Нравится
Ответить
