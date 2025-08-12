В Барнауле завершилась приемка образовательных учреждений к новому учебному году

Особое внимание комиссия уделила безопасности и комфорту детей

12 августа 2025, 14:30, ИА Амител

До 11 августа в Барнауле работала межведомственная комиссия, которая проверяла готовность школ, детских садов и учреждений допобразования к новому учебному году. К 7 августа специалисты приняли без замечаний более 60% организаций. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В состав экспертной группы вошли представители городского комитета по образованию, правоохранительных и надзорных органов, Госавтоинспекции города, депутатского корпуса и общественности.

Первое, на что обращала внимание комиссия, – уровень антитеррористической и пожарной безопасности, состояние зданий и прилегающей территории. Отдельно эксперты проверяли качество проведенного за лето ремонта. Средства на него выделяли из городского бюджета. Об этом рассказала главный специалист отдела организационной работы городского профильного комитета Наталья Сергеева:

«Из бюджета города были выделены средства на обновление пространств и объектов к новому учебному году, в том числе на капитальный ремонт актовых залов, рекреаций и туалетных комнат, обустройство стадионов, замену ограждения, обновление благоустройства и прочее», – уточнила Сергеева.

Фото: barnaul.org

Так, в школе № 78, которую комиссия посетила 7 августа, обновили спортивный зал и часть спортинвентаря, заменили освещение в некоторых кабинетах, приобрели дополнительные камеры видеонаблюдения и уложили новый асфальт на прилегающей территории. Об этом рассказала директор общеобразовательного учреждения Людмила Владимирова.

Изменения высоко оценила экспертная группа. Так, со слов депутата АКЗС Александра Локтева, школа всегда отличалась особой атмосферой "храма знаний". Отдельное внимание депутат обратил на благоустройство пришкольной территории, где не только соблюдены все меры безопасности, но и разбиты красивые клумбы, а также ухожены деревья.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что педагоги постоянно находят интересные решения и изюминки, которые радуют ребят в новом учебном году. Комиссия также отметила, что к решению каждого вопроса преподаватели подходят по-особенному. Председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева привела в пример одну из школ Железнодорожного района, где для учащихся с расстройством аутистического спектра оборудовали отдельные классы.

«Во многих учреждениях разбивают богатые цветники. Отдельно хочется поблагодарить администрацию города за выделяемые средства и неравнодушие родителей, которые также включаются в благоустройство образовательных организаций», – отметила Понкрашева.

Наталья Янина, представитель совета женщин при главе Барнаула, часто посещает школы в качестве эксперта. С ее слов, самое важное – это комфортные условия для детей: