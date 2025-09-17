В Барнауле 69-летний мужчина застрелил сестру и ее мужа из охотничьего ружья
По данным следствия, между родственниками постоянно возникали конфликты из-за права пользования домом и участком
17 сентября 2025, 22:15, ИА Амител
В Барнауле возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, после того как на приусадебном участке частного дома в Железнодорожном районе были обнаружены тела 76-летних супругов с огнестрельными ранениями, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.
По подозрению в совершении преступления задержан 69-летний брат одной из жертв.
По данным следствия, между родственниками постоянно возникали конфликты из-за права пользования домом и участком. 17 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из зарегистрированного охотничьего ружья в сестру и ее мужа. От полученных ранений супруги скончались на месте.
СК РФ по Алтайскому краю проводит следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Теперь будет у него большой дом, очень большой