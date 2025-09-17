В Барнауле 69-летний мужчина застрелил сестру и ее мужа из охотничьего ружья

По данным следствия, между родственниками постоянно возникали конфликты из-за права пользования домом и участком

17 сентября 2025, 22:15, ИА Амител

Место трагедии / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, после того как на приусадебном участке частного дома в Железнодорожном районе были обнаружены тела 76-летних супругов с огнестрельными ранениями, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.

По подозрению в совершении преступления задержан 69-летний брат одной из жертв.

По данным следствия, между родственниками постоянно возникали конфликты из-за права пользования домом и участком. 17 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из зарегистрированного охотничьего ружья в сестру и ее мужа. От полученных ранений супруги скончались на месте.

СК РФ по Алтайскому краю проводит следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.