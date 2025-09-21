НОВОСТИОбщество

Суд арестовал молодых людей, душивших водителя автобуса в Барнауле

История получила широкий резонанс

21 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В Барнауле суд арестовал двух молодых людей, которые напали на водителя автобуса после того, как он сделал им замечание за безбилетный проезд. Третьему фигуранту уголовного дела, которому нет 18 лет, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает "Смотрим".

Инцидент произошел в салоне общественного транспорта. Пассажиры отказались платить за проезд и, услышав замечание, набросились на шофера. Сначала они начали его душить, затем вытащили на улицу, где били руками и ногами.

История получила широкий резонанс – на нее обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Через несколько дней подозреваемые были задержаны. Сейчас они находятся под стражей, а следствие продолжает расследование обстоятельств нападения.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:43:44 21-09-2025

Пора им начинать резко любить родину

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
алекс

12:14:14 21-09-2025

А где еще двое , их же пятеро было ???

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:55 22-09-2025

алекс (12:14:14 21-09-2025) А где еще двое , их же пятеро было ???... У тех двоих, видать родители крутые.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:36 21-09-2025

После сообщений о том, как некоторые водители издеваются над детьми-школьниками и держат заложниками в транспорте, пока кто-то за них не расплатится, так как нет терминала в автобусах, как-то воздерживаешься от осуждения пассажиров, вступивших в конфликт с шофером.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:08:12 22-09-2025

Гость (17:52:36 21-09-2025) После сообщений о том, как некоторые водители издеваются над...
Истерику прекрати и в клинику неврозов обратись. А лучше сразу в Эрдмана.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:18 22-09-2025

Гость (17:52:36 21-09-2025) После сообщений о том, как некоторые водители издеваются над... за проезд платить нужно, а не матом его посылать

  -1 Нравится
Ответить
