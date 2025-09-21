Суд арестовал молодых людей, душивших водителя автобуса в Барнауле
21 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
В Барнауле суд арестовал двух молодых людей, которые напали на водителя автобуса после того, как он сделал им замечание за безбилетный проезд. Третьему фигуранту уголовного дела, которому нет 18 лет, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает "Смотрим".
Инцидент произошел в салоне общественного транспорта. Пассажиры отказались платить за проезд и, услышав замечание, набросились на шофера. Сначала они начали его душить, затем вытащили на улицу, где били руками и ногами.
История получила широкий резонанс – на нее обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Через несколько дней подозреваемые были задержаны. Сейчас они находятся под стражей, а следствие продолжает расследование обстоятельств нападения.
09:43:44 21-09-2025
Пора им начинать резко любить родину
12:14:14 21-09-2025
А где еще двое , их же пятеро было ???
08:24:55 22-09-2025
алекс (12:14:14 21-09-2025) А где еще двое , их же пятеро было ???... У тех двоих, видать родители крутые.
17:52:36 21-09-2025
После сообщений о том, как некоторые водители издеваются над детьми-школьниками и держат заложниками в транспорте, пока кто-то за них не расплатится, так как нет терминала в автобусах, как-то воздерживаешься от осуждения пассажиров, вступивших в конфликт с шофером.
08:08:12 22-09-2025
Гость (17:52:36 21-09-2025) После сообщений о том, как некоторые водители издеваются над...
Истерику прекрати и в клинику неврозов обратись. А лучше сразу в Эрдмана.
14:11:18 22-09-2025
Гость (17:52:36 21-09-2025) После сообщений о том, как некоторые водители издеваются над... за проезд платить нужно, а не матом его посылать