Суд арестовал молодых людей, душивших водителя автобуса в Барнауле

История получила широкий резонанс

21 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле суд арестовал двух молодых людей, которые напали на водителя автобуса после того, как он сделал им замечание за безбилетный проезд. Третьему фигуранту уголовного дела, которому нет 18 лет, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает "Смотрим".

Инцидент произошел в салоне общественного транспорта. Пассажиры отказались платить за проезд и, услышав замечание, набросились на шофера. Сначала они начали его душить, затем вытащили на улицу, где били руками и ногами.

История получила широкий резонанс – на нее обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Через несколько дней подозреваемые были задержаны. Сейчас они находятся под стражей, а следствие продолжает расследование обстоятельств нападения.