Неизвестные избили и увезли молодого человека в Рубцовске

Два автомобиля сразу уехали с места происшествия

06 августа 2025, 12:10, ИА Амител

Место происшествия / Фото: из видео "Блогерша Рубцовск"
Место происшествия / Фото: из видео "Блогерша Рубцовск"

Вечером 5 августа в Рубцовске произошло жестокое нападение на молодого человека, сообщает Telegram-канал "Блогерша Рубцовск".

Около 23:30 у остановки "6 школа" группа неизвестных жестоко избила парня прямо на дороге, после чего силой затолкала его в один из трех припаркованных автомобилей. Свидетели рассказывают, что два автомобиля сразу же уехали с места происшествия, а третий остался стоять на дороге. 

«Информация об инциденте зарегистрирована в органах внутренних дел. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:16:03 06-08-2025

В Рубцовске это обычное дело, никто уже внимание не обращает.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:09 06-08-2025

А фильмокруты зассали снимать ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:25 06-08-2025

рабочий день, половина двенадцатого ночи и десяткИ людей? не спится?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:06 06-08-2025

Гость (12:31:25 06-08-2025) рабочий день, половина двенадцатого ночи и десяткИ людей? не... Рубцовск невер слип

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:51 06-08-2025

проблемы драг-дилеров не волнуют население

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:59 06-08-2025

Девяностые возвращаются? Почему полиция так долго ехала 😳?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:27 06-08-2025

Гость (16:52:59 06-08-2025) Девяностые возвращаются? Почему полиция так долго ехала 😳?... Ты просто не понимаешь специфику Рубца: на бандитские разборки лучше приезжать с некоторым опозданием, чтобы самим не попасть под замес.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

17:41:43 06-08-2025

Горе от ума..

  -2 Нравится
Ответить
