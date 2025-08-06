Неизвестные избили и увезли молодого человека в Рубцовске

Два автомобиля сразу уехали с места происшествия

06 августа 2025, 12:10, ИА Амител

Место происшествия / Фото: из видео "Блогерша Рубцовск"

Вечером 5 августа в Рубцовске произошло жестокое нападение на молодого человека, сообщает Telegram-канал "Блогерша Рубцовск".

Около 23:30 у остановки "6 школа" группа неизвестных жестоко избила парня прямо на дороге, после чего силой затолкала его в один из трех припаркованных автомобилей. Свидетели рассказывают, что два автомобиля сразу же уехали с места происшествия, а третий остался стоять на дороге.

«Информация об инциденте зарегистрирована в органах внутренних дел. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее в Новосибирске мужчина избил подростка, который облил его сына йогуртом.