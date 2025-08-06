Неизвестные избили и увезли молодого человека в Рубцовске
Два автомобиля сразу уехали с места происшествия
06 августа 2025, 12:10, ИА Амител
Вечером 5 августа в Рубцовске произошло жестокое нападение на молодого человека, сообщает Telegram-канал "Блогерша Рубцовск".
Около 23:30 у остановки "6 школа" группа неизвестных жестоко избила парня прямо на дороге, после чего силой затолкала его в один из трех припаркованных автомобилей. Свидетели рассказывают, что два автомобиля сразу же уехали с места происшествия, а третий остался стоять на дороге.
«Информация об инциденте зарегистрирована в органах внутренних дел. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего», - сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
12:16:03 06-08-2025
В Рубцовске это обычное дело, никто уже внимание не обращает.
12:27:09 06-08-2025
А фильмокруты зассали снимать ?
12:31:25 06-08-2025
рабочий день, половина двенадцатого ночи и десяткИ людей? не спится?
15:13:06 06-08-2025
Гость (12:31:25 06-08-2025) рабочий день, половина двенадцатого ночи и десяткИ людей? не... Рубцовск невер слип
16:02:51 06-08-2025
проблемы драг-дилеров не волнуют население
16:52:59 06-08-2025
Девяностые возвращаются? Почему полиция так долго ехала 😳?
17:01:27 06-08-2025
Гость (16:52:59 06-08-2025) Девяностые возвращаются? Почему полиция так долго ехала 😳?... Ты просто не понимаешь специфику Рубца: на бандитские разборки лучше приезжать с некоторым опозданием, чтобы самим не попасть под замес.
17:41:43 06-08-2025
Горе от ума..