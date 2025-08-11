В Барнауле активно продолжают строительство резиденций "Сахаров Парк"

Узнать больше о премиальном жилье можно в центре продаж

Строительство резиденций "Сахаров Парк" / Фото: предоставлено застройщиком

В центре Барнаула продолжается строительство резиденций "Сахаров Парк". Проект, который станет архитектурной доминантой города, движется вперед, подтверждая статус премиального не только концепцией, но и качеством реализации.

Вторая башня, расположенная ближе всех к площади Сахарова, выходит на финальный этап монолитных работ. Готовы конструкции 14 и 15 этажей из 16 запланированных. Ведут работы по внутренней кладке стен – на третьем и четвертом этажах этап близок к завершению. Параллельно продолжают облицовку фасада керамическим кирпичом – он придаст зданию выразительность и архитектурную глубину.

Строительство резиденций "Сахаров Парк" / Фото: предоставлены застройщиком

Третья башня "Сахаров Парка" продолжает набирать высоту: строители уже перешли к возведению несущих конструкций шестого этажа. Работы ведут в плановом темпе. На прилегающей территории параллельно обустраивают парковочную зону – важный элемент комфорта будущих резидентов.

Одна из ключевых особенностей "Сахаров Парка" – масштабное озеленение. Треть всей территории займет благоустроенное дворовое пространство с деревьями, кустарниками и маршрутами, спроектированными с учетом приватности и эстетики. Архитектура и ландшафт создают единое, гармоничное пространство для жизни.

Проект "Сахаров Парк" уже сегодня формирует новые стандарты жилой недвижимости в Барнауле. Убедиться в этом можно лично, посетив центр продаж.

Следующий этап планового повышения цен – уже в сентябре. Стоимость резиденций вырастет на 5%. Эта динамика ожидаема: проект развивается в соответствии с графиком, а интерес со стороны покупателей только усиливается. Стоимость сегодня – возможность зафиксировать цену до очередного повышения. Для тех, кто мыслит стратегически, это удачный момент для принятия решения.

