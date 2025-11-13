В Барнауле активно продолжают строительство резиденций "Сахаров Парк"

Узнать больше о премиальном жилье можно в центре продаж

13 ноября 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFG4rGHE

Возведение резиденций "Сахаров Парк" / Фото: предоставлено застройщиком

В центре Барнаула продолжается строительство премиум-резиденций "Сахаров Парк". Проект объединит современную архитектуру, продуманный ландшафт и развитую инфраструктуру – здесь будут жилые резиденции, подземный паркинг и рекреационные зоны для прогулок и отдыха. Одной из ключевых точек притяжения станет фитнес-клуб World Class* с большим бассейном, аквазоной и спа-программами.

Строительство ведут сразу по нескольким направлениям. В башне № 2 завершили бетонные работы 16-го этажа, заканчивают устройство технического уровня. На кровле формируют бетонный парапет. Внутренние и внешние кирпичные стены выполнили с 1-го по 14-й этаж, продолжается монтаж перегородок на 10-м.

Возведение резиденций "Сахаров Парк" / Фото: предоставлено застройщиком

Третья башня совсем скоро достигнет проектной высоты – монолитные работы ведут на 12-м этаже. Параллельно строят подземный паркинг: бетонируют конструкции, утепляют стены, делают вертикальную гидроизоляцию и выполняют обратную засыпку пазух, чтобы обеспечить комфорт и защиту будущих резидентов.

Продвигается и строительство секций комплекса. Во второй завершили подготовку под фундаментную плиту и выполнили прокладку наружных коммуникационных сетей.

В секции № 3 строители возводят каркас первого этажа – именно здесь будет фитнес-клуб премиального формата World Class. Его площадь составит 4,7 тыс. квадратных метров. В проект включены аквазона с 25-метровым бассейном, дизайнерская спа-территория и локация для фитнеса.

Строительство продолжают в плановом режиме. Девелопер подчеркивает, что "Сахаров Парк" станет новым центром городской жизни – с высоким уровнем комфорта и вниманием к деталям.

