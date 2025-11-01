Барнаульский автобус № 80 поедет по новому маршруту с 1 ноября

Транспорт будет ходить до нового жилого комплекса по улице 6-й Нагорной

Фото: barnaul.org

В Барнауле автобус № 80 изменит схему движения с 1 ноября. Маршрут продлили до нового жилого комплекса по улице 6-й Нагорной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В целях улучшения транспортной доступности маршрут будет продлен до жилого дома № 15г/11 по ул. 6-й Нагорной», – уточнили в мэрии.

Теперь схема движения транспорта выглядит так:

в прямом направлении: ул. Ляпидевского – Змеиногорский тракт – ул. 6-я Нагорная (до конечной остановки у дома № 15г/11);

в обратном направлении: ул. 6-я Нагорная – Змеиногорский тракт – ул. Ляпидевского – далее по маршруту.

Как отметили в городском комитете по дорожному хозяйству и транспорту, обновленный маршрут улучшит транспортное сообщение района.