Барнаульский автобус № 80 поедет по новому маршруту с 1 ноября
Транспорт будет ходить до нового жилого комплекса по улице 6-й Нагорной
01 ноября 2025, 07:37, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле автобус № 80 изменит схему движения с 1 ноября. Маршрут продлили до нового жилого комплекса по улице 6-й Нагорной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В целях улучшения транспортной доступности маршрут будет продлен до жилого дома № 15г/11 по ул. 6-й Нагорной», – уточнили в мэрии.
Теперь схема движения транспорта выглядит так:
- в прямом направлении: ул. Ляпидевского – Змеиногорский тракт – ул. 6-я Нагорная (до конечной остановки у дома № 15г/11);
- в обратном направлении: ул. 6-я Нагорная – Змеиногорский тракт – ул. Ляпидевского – далее по маршруту.
Как отметили в городском комитете по дорожному хозяйству и транспорту, обновленный маршрут улучшит транспортное сообщение района.
07:46:35 01-11-2025
Интересно кто там поселился.
09:04:41 01-11-2025
Гость (07:46:35 01-11-2025) Интересно кто там поселился.... Знакомый мой поселился, продал трешку возле кардиоцентра, там купил двушку с доплатой))
09:45:24 01-11-2025
Маршрут призрак
10:40:24 01-11-2025
Гость (09:45:24 01-11-2025) Маршрут призрак... если бы только призрак - утром или вечером в час-пик подъедет такой, есть у них особо маленькие автобусы (меньше пазиков), а уехать, как обычно всем надо, и тут начинается самый "трэш", чем-то самбо напоминает))
11:29:37 01-11-2025
Гость (09:45:24 01-11-2025) Маршрут призрак... Сам сейчас, когда восемь машин на маршруте, был удивлен)Редкость в выходные вообще и призрака не дождешься)
12:18:11 01-11-2025
Там, мне кажется, удобнее до 77 дойти в районе краевой поликлиники, он, по крайней мере, ходит. А 80, по-моему, вообще не дождаться. С учетом неработающего мобильного интернета к тому же и не посмотреть, где он и есть ли вообще.
18:53:39 01-11-2025
этот автобус очень ждали жители Серебряного бора, огромный микрорайон, сотни детей всех возрастов, родителям которых обещали школу, детсад, магазины, но так ничего и не построили, кроме пары крохотулечных теремков с минимальным набором продуктов по максимально завышенной цене...народ живет в буквальном смысле слова в лесу, в темное время суток с фонариками(!!!!!!!!!) идут строем по обочине проезжей части дороги дети всех возрастов, катят мамки коляски, уворачиваясь от машин....и вот сегодня появился автобус...так что. господа, не осуждайте и не рассуждайте....купить хату в престижном ЖК - это еще не значит, что жизнь сразу превратится в сказку....
13:13:04 03-11-2025
тамара (18:53:39 01-11-2025) этот автобус очень ждали жители Серебряного бора, огромный м... И зачем они там купили жилье?
12:03:34 03-11-2025
А в журавлики дети инвалиды идут на ходунках
16:06:51 07-11-2025
На лыжной базе что-то не сделали остановку.