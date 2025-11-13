В Барнауле из-за неосторожного курения произошел пожар в разрушающемся здании-памятнике
В пустом здании находился мужчина, которого госпитализировали с отравлением продуктами горения
13 ноября 2025, 12:00, ИА Амител
В Барнауле произошло возгорание в неэксплуатируемом двухэтажном здании, расположенном на проспекте Ленина, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.
«Пожар ликвидирован на площади около 20 "квадратов". Из здания газодымозащитниками выведен мужчина, госпитализирован с отравлением продуктами горения. Предварительная причина случившегося – неосторожность при курении», – рассказали в ведомстве.
Речь идет о памятнике архитектуры по адресу Ленина, 94, который находится в федеральной собственности. На данный момент историческая постройка находится в управлении Центра по обеспечению деятельности казначейства России, представители которого неоднократно заявляли, что у них нет возможности отреставрировать здание.
12:23:28 13-11-2025
А мужчина случайно не какой-нибудь знаменитый застройщик г. Б или его родственник?
12:31:54 13-11-2025
окна выбиты, двери выломаны.
там постоянно тусуются бомжи и подростки.
дом уже горел.
13:11:16 13-11-2025
Как можно неосторожно курить, чтобы вызвать возгорание?!
Газовой горелкой вокруг себя зажжённой крутить?
13:13:05 13-11-2025
А когда то там была научно-техническая библиотека. И при написании дипломной работы приходилось там по многу раз штудировать техническую литературу.
15:59:22 13-11-2025
Гость (13:13:05 13-11-2025) А когда то там была научно-техническая библиотека. И при нап... А в библиотеке была табличка "не курить", огнетушитель, да и вообще доступ посторонних в здание был ограничен.
14:37:01 13-11-2025
больно смотреть, как уничтожают одно из самых красивых зданий а Барнауле.
прям до слез.
18:40:44 13-11-2025
Элен без ребят (14:37:01 13-11-2025) больно смотреть, как уничтожают одно из самых красивых здани... выкупи и восстанови. В чем проблема то?