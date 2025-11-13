НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле из-за неосторожного курения произошел пожар в разрушающемся здании-памятнике

В пустом здании находился мужчина, которого госпитализировали с отравлением продуктами горения

13 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Здание в Барнауле на Ленина, 94 / Фото: 2gis
Здание в Барнауле на Ленина, 94 / Фото: 2gis

В Барнауле произошло возгорание в неэксплуатируемом двухэтажном здании, расположенном на проспекте Ленина, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.

«Пожар ликвидирован на площади около 20 "квадратов". Из здания газодымозащитниками выведен мужчина, госпитализирован с отравлением продуктами горения. Предварительная причина случившегося – неосторожность при курении», – рассказали в ведомстве.

Пожар на проспекте Ленина, 94 / Фото: ГУ МЧС Алтайского края

Речь идет о памятнике архитектуры по адресу Ленина, 94, который находится в федеральной собственности. На данный момент историческая постройка находится в управлении Центра по обеспечению деятельности казначейства России, представители которого неоднократно заявляли, что у них нет возможности отреставрировать здание.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:23:28 13-11-2025

А мужчина случайно не какой-нибудь знаменитый застройщик г. Б или его родственник?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:54 13-11-2025

окна выбиты, двери выломаны.
там постоянно тусуются бомжи и подростки.
дом уже горел.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
qwerty

13:11:16 13-11-2025

Как можно неосторожно курить, чтобы вызвать возгорание?!

Газовой горелкой вокруг себя зажжённой крутить?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:05 13-11-2025

А когда то там была научно-техническая библиотека. И при написании дипломной работы приходилось там по многу раз штудировать техническую литературу.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

15:59:22 13-11-2025

Гость (13:13:05 13-11-2025) А когда то там была научно-техническая библиотека. И при нап... А в библиотеке была табличка "не курить", огнетушитель, да и вообще доступ посторонних в здание был ограничен.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:37:01 13-11-2025

больно смотреть, как уничтожают одно из самых красивых зданий а Барнауле.
прям до слез.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:44 13-11-2025

Элен без ребят (14:37:01 13-11-2025) больно смотреть, как уничтожают одно из самых красивых здани... выкупи и восстанови. В чем проблема то?

  Нравится
Ответить
