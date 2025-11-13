В Барнауле из-за неосторожного курения произошел пожар в разрушающемся здании-памятнике

В пустом здании находился мужчина, которого госпитализировали с отравлением продуктами горения

13 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Здание в Барнауле на Ленина, 94 / Фото: 2gis

В Барнауле произошло возгорание в неэксплуатируемом двухэтажном здании, расположенном на проспекте Ленина, сообщает алтайское МЧС в своем Max-канале.

«Пожар ликвидирован на площади около 20 "квадратов". Из здания газодымозащитниками выведен мужчина, госпитализирован с отравлением продуктами горения. Предварительная причина случившегося – неосторожность при курении», – рассказали в ведомстве.

Пожар на проспекте Ленина, 94 / Фото: ГУ МЧС Алтайского края

Речь идет о памятнике архитектуры по адресу Ленина, 94, который находится в федеральной собственности. На данный момент историческая постройка находится в управлении Центра по обеспечению деятельности казначейства России, представители которого неоднократно заявляли, что у них нет возможности отреставрировать здание.