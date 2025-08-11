В Барнауле бывшего депутата АКЗС и его подельников будут судить за хищение 37 млн рублей
Участники группы вносили в документацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ
11 августа 2025, 15:40, ИА Амител
В Алтайском крае по обвинению в крупном мошенничестве перед судом предстанут пять членов организованной группы, в том числе бывший депутат АКЗС Николай Данилин, сообщает региональный СК. Шестой фигурант заключил досудебное соглашение и судить его будут отдельно.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы из числа должностных лиц ООО "Барнаульское ДСУ № 4" и ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства"», – рассказали в ведомстве.
В 2018–2020 годах между ДСУ № 4 и Упрдор "Алтай" были заключены госконтракты на оказание услуг по содержанию нескольких дорог.
«Руководитель общества, бывший депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, имея умысел на хищение денег, создал организованную группу, в которую вошли два его подчиненных сотрудника, а также директор и два сотрудника Управления дорогами "Алтай"», – отметили в СК.
По данным следствия, участники группы вносили в документацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ, завышая сведения. В итоге с октября 2020-го по июль 2023-го было похищено более 37,779 млн рублей.
Напомним, после возбуждения дела Данилин скрылся в Таиланде, задержали его в апреле 2025 года по прилете в Россию. На имущество обвиняемых на сумму более 36 млн рублей наложен арест.
Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.
15:58:32 11-08-2025
Дайте угадаю. Условно будет Коли?
16:14:31 11-08-2025
А он от какой партии?
16:45:37 11-08-2025
Гость (16:14:31 11-08-2025) А он от какой партии?... Уже исключен. Но тем не менее из Едра.
16:50:51 11-08-2025
Гость (16:14:31 11-08-2025) А он от какой партии?... Глупый вопрос. От какой партии у нас люди "рукамиводителями" становятся?
16:48:51 11-08-2025
тю. 37 млн это копейки же. даж дом нормальный не купить. я думаю будет мировое и штраф
18:48:46 11-08-2025
Кандалы, вокзал, Колыма. ПОЖИЗНЕННО. Имущество конфисковать, детям и жене волчий билет и тотальная слежка за ними. С подельниками аналогично.
19:53:40 11-08-2025
Гость (18:48:46 11-08-2025) Кандалы, вокзал, Колыма. ПОЖИЗНЕННО. Имущество конфисковать,... Не. Так в СССР было. В РФ экономические преступления гуманней.
21:46:16 11-08-2025
В АКЗС Данилин входит в состав фракции «Единая Россия», является заместителем председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по строительству, ЖКХ, транспорту и связи.
22:25:12 11-08-2025
Косит лиловым глазом (на фото)
23:10:31 11-08-2025
Гость (22:25:12 11-08-2025) Косит лиловым глазом (на фото)... это про коня