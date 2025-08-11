В Барнауле бывшего депутата АКЗС и его подельников будут судить за хищение 37 млн рублей

Участники группы вносили в документацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ

11 августа 2025, 15:40, ИА Амител

Николай Данилин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае по обвинению в крупном мошенничестве перед судом предстанут пять членов организованной группы, в том числе бывший депутат АКЗС Николай Данилин, сообщает региональный СК. Шестой фигурант заключил досудебное соглашение и судить его будут отдельно.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы из числа должностных лиц ООО "Барнаульское ДСУ № 4" и ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства"», – рассказали в ведомстве.

В 2018–2020 годах между ДСУ № 4 и Упрдор "Алтай" были заключены госконтракты на оказание услуг по содержанию нескольких дорог.

«Руководитель общества, бывший депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, имея умысел на хищение денег, создал организованную группу, в которую вошли два его подчиненных сотрудника, а также директор и два сотрудника Управления дорогами "Алтай"», – отметили в СК.

По данным следствия, участники группы вносили в документацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ, завышая сведения. В итоге с октября 2020-го по июль 2023-го было похищено более 37,779 млн рублей.

Напомним, после возбуждения дела Данилин скрылся в Таиланде, задержали его в апреле 2025 года по прилете в Россию. На имущество обвиняемых на сумму более 36 млн рублей наложен арест.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.