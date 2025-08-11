НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле бывшего депутата АКЗС и его подельников будут судить за хищение 37 млн рублей

Участники группы вносили в документацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ

11 августа 2025, 15:40, ИА Амител

Николай Данилин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Николай Данилин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае по обвинению в крупном мошенничестве перед судом предстанут пять членов организованной группы, в том числе бывший депутат АКЗС Николай Данилин, сообщает региональный СК. Шестой фигурант заключил досудебное соглашение и судить его будут отдельно.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной группы из числа должностных лиц ООО "Барнаульское ДСУ № 4" и ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" Федерального дорожного агентства"», – рассказали в ведомстве.

В 2018–2020 годах между ДСУ № 4 и Упрдор "Алтай" были заключены госконтракты на оказание услуг по содержанию нескольких дорог.

«Руководитель общества, бывший депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, имея умысел на хищение денег, создал организованную группу, в которую вошли два его подчиненных сотрудника, а также директор и два сотрудника Управления дорогами "Алтай"», – отметили в СК.

По данным следствия, участники группы вносили в документацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ, завышая сведения. В итоге с октября 2020-го по июль 2023-го было похищено более 37,779 млн рублей.

Напомним, после возбуждения дела Данилин скрылся в Таиланде, задержали его в апреле 2025 года по прилете в Россию. На имущество обвиняемых на сумму более 36 млн рублей наложен арест.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Фото: страница Виктории Анищенко во

Молодой политолог из ЕР займет место обвиняемого в мошенничестве Данилина в АКЗС

Сейчас Виктория Анищенко работает главным специалистом отдела агитационно-пропагандисткой работы регионального отделения "Единой России"
Барнаул Алтайский край громкое дело Коррупция

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

15:58:32 11-08-2025

Дайте угадаю. Условно будет Коли?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:31 11-08-2025

А он от какой партии?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:37 11-08-2025

Гость (16:14:31 11-08-2025) А он от какой партии?... Уже исключен. Но тем не менее из Едра.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:51 11-08-2025

Гость (16:14:31 11-08-2025) А он от какой партии?... Глупый вопрос. От какой партии у нас люди "рукамиводителями" становятся?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:51 11-08-2025

тю. 37 млн это копейки же. даж дом нормальный не купить. я думаю будет мировое и штраф

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:46 11-08-2025

Кандалы, вокзал, Колыма. ПОЖИЗНЕННО. Имущество конфисковать, детям и жене волчий билет и тотальная слежка за ними. С подельниками аналогично.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:40 11-08-2025

Гость (18:48:46 11-08-2025) Кандалы, вокзал, Колыма. ПОЖИЗНЕННО. Имущество конфисковать,... Не. Так в СССР было. В РФ экономические преступления гуманней.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

21:46:16 11-08-2025

В АКЗС Данилин входит в состав фракции «Единая Россия», является заместителем председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по строительству, ЖКХ, транспорту и связи.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:25:12 11-08-2025

Косит лиловым глазом (на фото)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:10:31 11-08-2025

Гость (22:25:12 11-08-2025) Косит лиловым глазом (на фото)... это про коня

  -1 Нравится
Ответить
