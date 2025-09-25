НОВОСТИОбщество

В Барнауле 26 сентября отключат воду в районе Павловского тракта

Работы будут проводиться с 09:30 до 17:00

25 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru
26 сентября в Барнауле частично отключат холодное водоснабжение в связи с плановыми коммунальными работами. Об этом сообщили в пресс-службе городского "Росводоканала".

Специалисты заменят запорную арматуру диаметром 200 мм и пожарный гидрант по адресу Павловский тракт, 58а.

На время проведения работ подача воды прекратится по следующим адресам:

Жилой фонд

  • Бабуркина, 11;
  • Автотранспортная, 92–122;
  • Сельскохозяйственная, 9–11.

Учреждения

  • Автотранспортная, 43а, 45, 110;
  • Бабуркина, 7;
  • Заринская, 22;
  • Сельскохозяйственная, 1.

Пожарные гидранты

  • Автотранспортная, 43а.

В "Росводоканале" извинились за временные неудобства и напомнили, что дополнительную информацию можно получить по телефонам 500-101 и 202-200.

