В Барнауле 26 сентября отключат воду в районе Павловского тракта
Работы будут проводиться с 09:30 до 17:00
25 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru
26 сентября в Барнауле частично отключат холодное водоснабжение в связи с плановыми коммунальными работами. Об этом сообщили в пресс-службе городского "Росводоканала".
Специалисты заменят запорную арматуру диаметром 200 мм и пожарный гидрант по адресу Павловский тракт, 58а.
На время проведения работ подача воды прекратится по следующим адресам:
Жилой фонд
- Бабуркина, 11;
- Автотранспортная, 92–122;
- Сельскохозяйственная, 9–11.
Учреждения
- Автотранспортная, 43а, 45, 110;
- Бабуркина, 7;
- Заринская, 22;
- Сельскохозяйственная, 1.
Пожарные гидранты
- Автотранспортная, 43а.
В "Росводоканале" извинились за временные неудобства и напомнили, что дополнительную информацию можно получить по телефонам 500-101 и 202-200.
