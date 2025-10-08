НОВОСТИТранспорт

В Барнауле четыре новых троллейбуса вышли на линию. Фото и видео

Теперь они перевозят пассажиров по городским маршрутам № 1, 6 и 7

08 октября 2025, 08:37, ИА Амител

Фото: barnaul.org

8 октября в Барнауле вышли на линию четыре новых троллейбуса марки "Авангард". Они работают на городских маршрутах № 1, 6 и 7. Об этом сообщили в городской администрации.

Как уточнили в мэрии, их изготовила вологодская компания "Транс-Альфа". Напомним, троллейбусы ее производства начали курсировать по краевой столице еще в мае 2025 года.

Электротранспорт, вышедший на линию, низкопольный. Он оснащен кондиционерами, видеонаблюдением, механизмом фиксации инвалидных колясок и бесконтактными терминалами.

Всего в 2025 году для краевой столицы закупили девять новых троллейбусов. Четыре из них вышли на линию 8 октября, а оставшиеся пять планируют запустить до конца месяца. Об этом рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин.

«В этом году Министерством транспорта Алтайского края на средства регионального бюджета было закуплено девять новых троллейбусов для Барнаула. Их стоимость более 219 млн рублей. Перед выходом на линию техника прошла обкатку и необходимые процедуры регистрации и страхования. Четыре троллейбуса вышли на линию сегодня, а оставшиеся пять троллейбусов планируется запустить на линию до конца октября», – отметил он.

Новый троллейбус в Барнауле / Фото: barnaul.org

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

08:49:27 08-10-2025

На днях на ост. Балтийская загорелся вот такой новенький.. дыму было уууу.. но что то в новостях не озвучили

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:18 08-10-2025

Гость (08:49:27 08-10-2025) На днях на ост. Балтийская загорелся вот такой новенький.. ...
Это салют был!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:19 08-10-2025

Гость (08:58:18 08-10-2025) Это салют был!... так надо было ночью - красивее))))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:36 08-10-2025

Гость (09:12:19 08-10-2025) так надо было ночью - красивее))))... В другой раз. Это репетиция!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:04:21 08-10-2025

Гость (08:49:27 08-10-2025) На днях на ост. Балтийская загорелся вот такой новенький.. ... Это взлетный режим. Скоростная доставка пассов. Частями.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:10 08-10-2025

А вот почему новые трамваи не ходят по маршруту № 7?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:59 08-10-2025

Гость (09:15:10 08-10-2025) А вот почему новые трамваи не ходят по маршруту № 7?... Летом ходили,сейчас не знаю.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:03 08-10-2025

Гость (09:15:10 08-10-2025) А вот почему новые трамваи не ходят по маршруту № 7?... Потому что когда они туда ходили, там провисала и рвалась контактная сеть) А еще, похоже, кто-то боится, что они в один не прекрасный момент укатятся с Горы без тормозов. Что весьма вероятно с учетом того, как они скрипят и трещат.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:58 08-10-2025

Гость (09:52:03 08-10-2025) Потому что когда они туда ходили, там провисала и рвалась ко... по Красноармейскому же не катятся.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:40:17 08-10-2025

Гость (09:52:03 08-10-2025) ой...
Белорусские трамваи тоже все скрипят и гремят...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Когда же

09:32:10 08-10-2025

Новые трамваи выйдут на линии?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:06 08-10-2025

Когда же (09:32:10 08-10-2025) Новые трамваи выйдут на линии?... Это которые барнаульский трамвай завод строит? Да, всем интересно когда уже

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:45 08-10-2025

а у нас есть еще линии кроме 1,6,7?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:50 08-10-2025

Гость (09:45:45 08-10-2025) а у нас есть еще линии кроме 1,6,7?... были - 4 «"Троллейбусное депо (Шинный завод) — ул. Солнечная Поляна"»
3 - «"пл. им. Баварина — ул. Северо-Западная"»
5 - «"пл. Баварина (Речной вокзал) — пл. Победы (Железнодорожный вокзал)"»
Сокращали из-за падения пассажиропотока, 90-е на заводы, а потом поломки многих троллейбусов.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:28 08-10-2025

Гость (11:11:50 08-10-2025) были - 4 «"Троллейбусное депо (Шинный завод) — ул. Солнечная... А "двойка" как же?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:21 08-10-2025

Гость (11:11:50 08-10-2025) были - 4 «"Троллейбусное депо (Шинный завод) — ул. Солнечная... 2 ещё была, а вот про 4 что-то не помню

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:47 08-10-2025

Гость (12:01:21 08-10-2025) 2 ещё была, а вот про 4 что-то не помню... Четверки тоже ходили

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

11:50:11 08-10-2025

Ездила с работы на троллейбусе 1,подьезжал по времени на остановку, вторую неделю не вижу его. Приходится пользоваться другими видами транспорта.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:21 08-10-2025

Я (11:50:11 08-10-2025) Ездила с работы на троллейбусе 1,подьезжал по времени на ост... Там смысл аферы немного другой: не дать в вечерний час пик жителям и гостям города комфортно проехать по главному городскому проспекту на троллейбусе 1 или автобусе 1. Для этого (по словам кондукторов автобуса 1) на маршруте после 18-30 остаются 2 (две!) единицы транспорта, в которые и стремится весь честной народ, желающий попасть домой после учебы и работы. Пустые новые автобусы 1 и 10, уезжающие от пассажиров и их денег, можно наблюдать ежедневно. Троллейбусы номер 1 в это время почти все завершают свою работу где-то на Сулиме. Троллейбус номер 7 ходит вечером немного лучше.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:27 08-10-2025

Неплохо было бы №1 сделать с заездом на вокзал. Провода все есть, пассажиров было бы много.

  -6 Нравится
Ответить
