В Барнауле четыре новых троллейбуса вышли на линию. Фото и видео
Теперь они перевозят пассажиров по городским маршрутам № 1, 6 и 7
08 октября 2025, 08:37, ИА Амител
8 октября в Барнауле вышли на линию четыре новых троллейбуса марки "Авангард". Они работают на городских маршрутах № 1, 6 и 7. Об этом сообщили в городской администрации.
Как уточнили в мэрии, их изготовила вологодская компания "Транс-Альфа". Напомним, троллейбусы ее производства начали курсировать по краевой столице еще в мае 2025 года.
Электротранспорт, вышедший на линию, низкопольный. Он оснащен кондиционерами, видеонаблюдением, механизмом фиксации инвалидных колясок и бесконтактными терминалами.
Всего в 2025 году для краевой столицы закупили девять новых троллейбусов. Четыре из них вышли на линию 8 октября, а оставшиеся пять планируют запустить до конца месяца. Об этом рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин.
«В этом году Министерством транспорта Алтайского края на средства регионального бюджета было закуплено девять новых троллейбусов для Барнаула. Их стоимость более 219 млн рублей. Перед выходом на линию техника прошла обкатку и необходимые процедуры регистрации и страхования. Четыре троллейбуса вышли на линию сегодня, а оставшиеся пять троллейбусов планируется запустить на линию до конца октября», – отметил он.
08:49:27 08-10-2025
На днях на ост. Балтийская загорелся вот такой новенький.. дыму было уууу.. но что то в новостях не озвучили
08:58:18 08-10-2025
Гость (08:49:27 08-10-2025) На днях на ост. Балтийская загорелся вот такой новенький.. ...
Это салют был!
09:12:19 08-10-2025
Гость (08:58:18 08-10-2025) Это салют был!... так надо было ночью - красивее))))
09:57:36 08-10-2025
Гость (09:12:19 08-10-2025) так надо было ночью - красивее))))... В другой раз. Это репетиция!
10:04:21 08-10-2025
Гость (08:49:27 08-10-2025) На днях на ост. Балтийская загорелся вот такой новенький.. ... Это взлетный режим. Скоростная доставка пассов. Частями.
09:15:10 08-10-2025
А вот почему новые трамваи не ходят по маршруту № 7?
09:35:59 08-10-2025
Гость (09:15:10 08-10-2025) А вот почему новые трамваи не ходят по маршруту № 7?... Летом ходили,сейчас не знаю.
09:52:03 08-10-2025
Гость (09:15:10 08-10-2025) А вот почему новые трамваи не ходят по маршруту № 7?... Потому что когда они туда ходили, там провисала и рвалась контактная сеть) А еще, похоже, кто-то боится, что они в один не прекрасный момент укатятся с Горы без тормозов. Что весьма вероятно с учетом того, как они скрипят и трещат.
11:05:58 08-10-2025
Гость (09:52:03 08-10-2025) Потому что когда они туда ходили, там провисала и рвалась ко... по Красноармейскому же не катятся.
12:40:17 08-10-2025
Гость (09:52:03 08-10-2025) ой...
Белорусские трамваи тоже все скрипят и гремят...
09:32:10 08-10-2025
Новые трамваи выйдут на линии?
11:38:06 08-10-2025
Когда же (09:32:10 08-10-2025) Новые трамваи выйдут на линии?... Это которые барнаульский трамвай завод строит? Да, всем интересно когда уже
09:45:45 08-10-2025
а у нас есть еще линии кроме 1,6,7?
11:11:50 08-10-2025
Гость (09:45:45 08-10-2025) а у нас есть еще линии кроме 1,6,7?... были - 4 «"Троллейбусное депо (Шинный завод) — ул. Солнечная Поляна"»
3 - «"пл. им. Баварина — ул. Северо-Западная"»
5 - «"пл. Баварина (Речной вокзал) — пл. Победы (Железнодорожный вокзал)"»
Сокращали из-за падения пассажиропотока, 90-е на заводы, а потом поломки многих троллейбусов.
11:48:28 08-10-2025
Гость (11:11:50 08-10-2025) были - 4 «"Троллейбусное депо (Шинный завод) — ул. Солнечная... А "двойка" как же?
12:01:21 08-10-2025
Гость (11:11:50 08-10-2025) были - 4 «"Троллейбусное депо (Шинный завод) — ул. Солнечная... 2 ещё была, а вот про 4 что-то не помню
13:38:47 08-10-2025
Гость (12:01:21 08-10-2025) 2 ещё была, а вот про 4 что-то не помню... Четверки тоже ходили
11:50:11 08-10-2025
Ездила с работы на троллейбусе 1,подьезжал по времени на остановку, вторую неделю не вижу его. Приходится пользоваться другими видами транспорта.
16:36:21 08-10-2025
Я (11:50:11 08-10-2025) Ездила с работы на троллейбусе 1,подьезжал по времени на ост... Там смысл аферы немного другой: не дать в вечерний час пик жителям и гостям города комфортно проехать по главному городскому проспекту на троллейбусе 1 или автобусе 1. Для этого (по словам кондукторов автобуса 1) на маршруте после 18-30 остаются 2 (две!) единицы транспорта, в которые и стремится весь честной народ, желающий попасть домой после учебы и работы. Пустые новые автобусы 1 и 10, уезжающие от пассажиров и их денег, можно наблюдать ежедневно. Троллейбусы номер 1 в это время почти все завершают свою работу где-то на Сулиме. Троллейбус номер 7 ходит вечером немного лучше.
13:09:27 08-10-2025
Неплохо было бы №1 сделать с заездом на вокзал. Провода все есть, пассажиров было бы много.