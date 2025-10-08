В Барнауле четыре новых троллейбуса вышли на линию. Фото и видео

Теперь они перевозят пассажиров по городским маршрутам № 1, 6 и 7

08 октября 2025, 08:37, ИА Амител

Фото: barnaul.org

8 октября в Барнауле вышли на линию четыре новых троллейбуса марки "Авангард". Они работают на городских маршрутах № 1, 6 и 7. Об этом сообщили в городской администрации.

Как уточнили в мэрии, их изготовила вологодская компания "Транс-Альфа". Напомним, троллейбусы ее производства начали курсировать по краевой столице еще в мае 2025 года.

Электротранспорт, вышедший на линию, низкопольный. Он оснащен кондиционерами, видеонаблюдением, механизмом фиксации инвалидных колясок и бесконтактными терминалами.

Всего в 2025 году для краевой столицы закупили девять новых троллейбусов. Четыре из них вышли на линию 8 октября, а оставшиеся пять планируют запустить до конца месяца. Об этом рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин.