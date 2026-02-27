В Барнауле до утра 28 февраля сохранятся неблагоприятные метеоусловия
Промышленным предприятиям рекомендовано сократить выбросы
27 февраля 2026, 12:39, ИА Амител
В Барнауле продлено действие неблагоприятных метеорологических условий. По информации Алтайского краевого центра по гидрометеорологии, в городе сохраняется погода, способствующая накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.
Режим неблагоприятных условий первой степени опасности будет действовать с 12:00 27 февраля до 10:00 28 февраля 2026 года.
Руководителям промышленных предприятий рекомендовано продолжить проведение мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Ранее в Барнауле предупредили о возможном накоплении вредных веществ в воздухе. Из-за погодной ситуации вредные примеси будут скапливаться в приземном слое атмосферы.
12:44:31 27-02-2026
Поэтому не дышите 🤣