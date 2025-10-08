Будет ли в Барнауле повторение "ледяного дождя", который превратил город в "стекло" 12 октября 2024 года?

08 октября 2025, 15:15, ИА Амител

В Алтайском крае в ближайшее время ожидаются опасные метеорологические явления в виде сильного ветра, мокрого снега и гололеда, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Алтайском крае пройдут осадки в виде и дождя, и мокрого снега, и снега, возможны гололедные явления», – отметил синоптик.

Вильфанд также рассказал, что "вполне себе нормальные морозы" идут в Алтайский край и в другие регионы Сибири. Будет по-настоящему холодно.

Ранее в алтайском Гидрометцентре сообщили, что дождь, снег, заморозки, гололед и усиление ветра ожидаются в регионе на текущей неделе – с 6 по 12 октября.

По данным ЦГМС Алтайского карая, ночные температуры 9, 10 и 11 октября будут опускаться до -6 градусов, а дневные – подниматься чуть выше нуля. Во все эти дни ожидаются мокрый снег и гололедные явления.

Напомним, 12 октября 2024 года в Алтайском крае прошел ледяной дождь. Деревья, машины, дорога и здания покрылись ледяной коркой, а работа электротранспорта оказалась парализована. Даже спустя несколько дней Барнаул оставался в плену льда.

Барнаул в ледяной глазури / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru