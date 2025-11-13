В Барнауле дорожники обрабатывают проезжую часть и тротуары от наледи
Поверхности дорог подмерзли после оттепели и стали очень скользкими
13 ноября 2025, 15:45, ИА Амител
Барнаульские дорожники посыпают реагентами скользкие участки улиц в краевой столице и пригородных поселках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
После оттепели, обильных дождей и мокрого снега столбики термометров упали до минусовых значений. В результате на дорогах появилась сильная гололедица. Чтобы пешеходы и автомобили могли безопасно передвигаться по городу, рабочие посыпают улицы реагентами.
В ночь на 13 ноября обработали улицы Матросова, Антона Петрова, Юрина, Власихинскую, Анатолия, Пролетарскую, Кутузова, Льва Толстого, Ляпидевского и другие участки. Кроме того, дороги посыпали в поселках Бельмесево, Черницк, Опытная Станция. При этом задействовали 90 единиц техники, израсходовали 360 тонн реагентов.
Днем 13 ноября обрабатывают тротуары на улицах Северо-Западной, Профинтерна, Лазурной, Балтийской, Сухэ-Батора и Молодежной; на проспектах Социалистическом, Красноармейском, Строителей и других участках.
Кроме того, во всех районах города посыпают пешеходные переходы и площадки остановок общественного транспорта. На местах работают 68 единиц техники и 131 человек.
Ранее власти Барнаула рассказали, что в зимний период дороги будут очищать от снега и обрабатывать от гололеда круглосуточно. Для этих целей в городском технопарке предусмотрено 248 машин. Среди них автогрейдеры, снегоочистители, снегопогрузчики, бульдозеры, самосвалы и другие.
16:36:41 13-11-2025
Перед школами, пожалуйста, посыпьте песком!
Кто проверяет, как все почищено от наледи? Кто отвечает за качество обработки тротуаров и дорог от наледи?