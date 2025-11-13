В Барнауле дорожники обрабатывают проезжую часть и тротуары от наледи

Поверхности дорог подмерзли после оттепели и стали очень скользкими

13 ноября 2025, 15:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Барнаульские дорожники посыпают реагентами скользкие участки улиц в краевой столице и пригородных поселках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

После оттепели, обильных дождей и мокрого снега столбики термометров упали до минусовых значений. В результате на дорогах появилась сильная гололедица. Чтобы пешеходы и автомобили могли безопасно передвигаться по городу, рабочие посыпают улицы реагентами.

В ночь на 13 ноября обработали улицы Матросова, Антона Петрова, Юрина, Власихинскую, Анатолия, Пролетарскую, Кутузова, Льва Толстого, Ляпидевского и другие участки. Кроме того, дороги посыпали в поселках Бельмесево, Черницк, Опытная Станция. При этом задействовали 90 единиц техники, израсходовали 360 тонн реагентов.

Днем 13 ноября обрабатывают тротуары на улицах Северо-Западной, Профинтерна, Лазурной, Балтийской, Сухэ-Батора и Молодежной; на проспектах Социалистическом, Красноармейском, Строителей и других участках.

Кроме того, во всех районах города посыпают пешеходные переходы и площадки остановок общественного транспорта. На местах работают 68 единиц техники и 131 человек.

Ранее власти Барнаула рассказали, что в зимний период дороги будут очищать от снега и обрабатывать от гололеда круглосуточно. Для этих целей в городском технопарке предусмотрено 248 машин. Среди них автогрейдеры, снегоочистители, снегопогрузчики, бульдозеры, самосвалы и другие.