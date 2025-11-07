Власти Барнаула рассказали, как дорожники будут очищать и обрабатывать улицы зимой

Вся спецтехника будет работать круглосуточно

07 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В зимний период улицы Барнаула будут круглосуточно очищать от снега и обрабатывать от гололеда. Совещание с дорожными службами по соответствующим вопросам провел глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульской администрации.

В совещании участвовали заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков, руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко, руководитель МБУ "Благоустройство и озеленение" Сергей Бовкун, главы районных администраций.

О готовности городской дорожной службы к зиме рассказал руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко:

«Всего на содержании дорожной службы находится 2589 объектов. Это дороги с асфальтобетонным покрытием, сельские дороги, тротуары, остановки и посадочные площадки общественного транспорта и лестничные сходы», – отметил он.

Фото: barnaul.org

Со слов главы "Автодорстроя", улично-дорожную сеть будут обслуживать круглосуточно. Работу техники координирует центральная диспетчерская служба учреждения. Также Райко добавил, что организация заготовила 63,8 тысячи тонн противогололедных материалов и рассказал о технопарке дорожной службы:

«Технический парк городской дорожной службы включает 248 единиц снегоуборочной техники, в том числе автогрейдеры, шнекороторные снегоочистители, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, бульдозеры, самосвалы и другие», – подчеркнул он.

В 2025 году за счет средств городского бюджета приобрели семь новых коммунально-дорожных машин КДМ-7881. Техника работает на улицах круглый год: зимой убирает снег и распределяет реагенты, летом – поливает, прометает, увлажняет и убирает дороги. А в 2024-м приобрели восемь прицепных устройств – пескоразбрасывателей.

Как отметил руководитель МБУ "Благоустройство и озеленение" Сергей Бовкун, зимой МБУ "Благоустройство и озеленение" города Барнаула очищает от снега 72 объекта. Помимо этого, в учреждении заготовили 652,5 тонны песка и 11,5 тонны "Бионорда". Для уборки территории задействовали 28 единиц техники: тракторы, оборудованные отвалом и щеткой, коммунально-дорожные машины, автосамосвалы, погрузчики и другие. Из них два трактора МТЗ-320, КамАЗ-автосамосвал и погрузчик ковшовый ANT 1200 закупили в текущем году.