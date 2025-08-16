В Барнауле досрочно завершили ремонт дороги на Павловском тракте

Специалисты восстанавливали участок на пересечении с улицей Попова круглосуточно

16 августа 2025, 18:20, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Ремонт дороги на пересечении Павловского тракта с улицей Попова закончили раньше срока. Это удалось сделать благодаря круглосуточной работе дорожников, сообщили в администрации города.

Напомним, ремонтные работы на Павловском тракте стартовали 13 августа в 22:00. Как уточнили в мэрии, специалисты усилили дорожное основание, уложили нижние слои асфальтобетонного покрытия и заменили бортовые камни.

«Изначально все мероприятия должны были завершиться 19 августа, но благодаря слаженной работе бригады движение по направлению от улицы Георгиева к улице Солнечная Поляна восстановлено уже сейчас», – заявили в городской администрации.

Проезд для общественного и личного транспорта открыт. Автобусы следуют по привычным маршрутам.

Подрядчик приступит к следующим этапам ремонта Павловского тракта, когда завершит подготовительные работы. Барнаульцев дополнительно проинформируют о сроках и схемах объезда.

Ремонт Павловского тракта ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".