В Барнауле досрочно завершили ремонт дороги на Павловском тракте

Специалисты восстанавливали участок на пересечении с улицей Попова круглосуточно

16 августа 2025, 18:20, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Ремонт дороги на пересечении Павловского тракта с улицей Попова закончили раньше срока. Это удалось сделать благодаря круглосуточной работе дорожников, сообщили в администрации города.

Напомним, ремонтные работы на Павловском тракте стартовали 13 августа в 22:00. Как уточнили в мэрии, специалисты усилили дорожное основание, уложили нижние слои асфальтобетонного покрытия и заменили бортовые камни.

«Изначально все мероприятия должны были завершиться 19 августа, но благодаря слаженной работе бригады движение по направлению от улицы Георгиева к улице Солнечная Поляна восстановлено уже сейчас», – заявили в городской администрации.

Проезд для общественного и личного транспорта открыт. Автобусы следуют по привычным маршрутам. 

Подрядчик приступит к следующим этапам ремонта Павловского тракта, когда завершит подготовительные работы. Барнаульцев дополнительно проинформируют о сроках и схемах объезда.

Ремонт Павловского тракта ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Комментарии 5

Гость

18:51:19 16-08-2025

быстро не значит качественно?

Дмитрий

19:21:10 16-08-2025

Вот так бы мост возле Альтерры круглосуточно делали, глядишь и не потребовалось бы 2 года...

Гость

22:12:14 16-08-2025

Дмитрий (19:21:10 16-08-2025) Вот так бы мост возле Альтерры круглосуточно делали, глядишь... Дсу4

Гость

00:07:40 17-08-2025

Дмитрий (19:21:10 16-08-2025) Вот так бы мост возле Альтерры круглосуточно делали, глядишь... быстро только кошки и кролики делаются

Гость

07:30:03 17-08-2025

Дмитрий (19:21:10 16-08-2025) Вот так бы мост возле Альтерры круглосуточно делали, глядишь... если быстро,столько денег не зароешь.

