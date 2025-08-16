В Барнауле досрочно завершили ремонт дороги на Павловском тракте
Специалисты восстанавливали участок на пересечении с улицей Попова круглосуточно
16 августа 2025, 18:20, ИА Амител
Ремонт дороги на пересечении Павловского тракта с улицей Попова закончили раньше срока. Это удалось сделать благодаря круглосуточной работе дорожников, сообщили в администрации города.
Напомним, ремонтные работы на Павловском тракте стартовали 13 августа в 22:00. Как уточнили в мэрии, специалисты усилили дорожное основание, уложили нижние слои асфальтобетонного покрытия и заменили бортовые камни.
«Изначально все мероприятия должны были завершиться 19 августа, но благодаря слаженной работе бригады движение по направлению от улицы Георгиева к улице Солнечная Поляна восстановлено уже сейчас», – заявили в городской администрации.
Проезд для общественного и личного транспорта открыт. Автобусы следуют по привычным маршрутам.
Подрядчик приступит к следующим этапам ремонта Павловского тракта, когда завершит подготовительные работы. Барнаульцев дополнительно проинформируют о сроках и схемах объезда.
Ремонт Павловского тракта ведется по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
18:51:19 16-08-2025
быстро не значит качественно?
19:21:10 16-08-2025
Вот так бы мост возле Альтерры круглосуточно делали, глядишь и не потребовалось бы 2 года...
22:12:14 16-08-2025
Дмитрий (19:21:10 16-08-2025) Вот так бы мост возле Альтерры круглосуточно делали, глядишь... Дсу4
00:07:40 17-08-2025
Дмитрий (19:21:10 16-08-2025) Вот так бы мост возле Альтерры круглосуточно делали, глядишь... быстро только кошки и кролики делаются
07:30:03 17-08-2025
Дмитрий (19:21:10 16-08-2025) Вот так бы мост возле Альтерры круглосуточно делали, глядишь... если быстро,столько денег не зароешь.