Масштабный ремонт дороги на Павловском тракте в Барнауле идет согласно графику

Работы планируется завершить к вечеру 19 августа

14 августа 2025, 17:20, ИА Амител

Ремонт дороги на Павловском тракте

В Барнауле продолжается ремонт дороги на Павловском тракте в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В городской администрации сообщили, что реконструкция идет согласно графику.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, с 22:00 13 августа движение ограничено в направлении от улицы Георгиева к улице Солнечная Поляна. Перекрытие производится на отрезке перед перекрестком с улицей Попова и связано с проведением масштабных дорожных работ.

По словам чиновников, этот участок требует капитального обновления: в последние годы интенсивное движение грузового и пассажирского транспорта привело к значительному износу покрытия. Чтобы ремонт прошел максимально быстро, работы организованы в круглосуточном режиме.

Ремонт дорог / Фото: barnaul.org

На месте ежедневно дежурят бригады ГАИ, которые позволяют регулировать поток автомобилей и предотвращать засоры. Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту также корректируют работу светофоров. Уже изменены фазы на перекрестках с Попова и улицей 280-летия Барнаула – это позволяет перераспределить трафик и сократить время ожидания на светофорах.

Схема объездного транспорта устроена следующим образом: съезд к малой проезжей части Павловского тракта, далее – на улицу Попова с разворотом на перекрестке с улицы 280-летия Барнаула. По состоянию на утро 14 августа движение остается стабильным, серьезных заторов не зафиксировано.

«За минувшую ночь мы выполнили фрезеровку старого покрытия на стометровом участке, приступили к анализу дорожного основания. После подготовки начнется укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия. Такой материал обеспечивает прочность и сохранность дорог», – рассказал Валерий Ведяшкин.

При благоприятной погоде работу планируется завершить к вечеру 19 августа. После этого ремонтная бригада перейдет к следующему этапу реконструкции Павловского тракта. Граждан будут уведомлять о каждом новом перекрытии заранее, чтобы у них было время спланировать маршрут.

Водителям рекомендуют пользоваться альтернативными дорогами:

улица Власихинская – Попова – Павловский тракт;

улица Солнечная Поляна – Павловский тракт;

улицы Сергея Семенова и 65 лет Победы.

Изменилось и движение общественного транспорта:

Автобусы № 9, 47, 110, 113, 113к, 114, 114н, 120, 124, 124к, 144, 150, 151 идут по схеме: Павловский тракт – Малый Павловский тракт – улица Попова – разворот на перекрестке с улицей 280-летия Барнаула – улица Попова – Павловский тракт, далее по маршруту.

Маршруты № 20, 35, 51, 76, 80, 119, 119ш, 121 следуют по маршруту: Павловский тракт – Малый Павловский тракт – улица Попова – разворот на перекрестке с улицей 280-летия Барнаула – улица Попова, далее по маршруту.

В комитете отмечают, что современные технологии и качественные материалы позволяют значительно продлить срок службы дорог. Весь процесс находится под контролем, специалисты в режиме реального времени следят за ремонтом, чтобы оперативно реагировать на возможные проблемы.