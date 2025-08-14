Масштабный ремонт дороги на Павловском тракте в Барнауле идет согласно графику
Работы планируется завершить к вечеру 19 августа
14 августа 2025, 17:20, ИА Амител
В Барнауле продолжается ремонт дороги на Павловском тракте в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В городской администрации сообщили, что реконструкция идет согласно графику.
Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, с 22:00 13 августа движение ограничено в направлении от улицы Георгиева к улице Солнечная Поляна. Перекрытие производится на отрезке перед перекрестком с улицей Попова и связано с проведением масштабных дорожных работ.
По словам чиновников, этот участок требует капитального обновления: в последние годы интенсивное движение грузового и пассажирского транспорта привело к значительному износу покрытия. Чтобы ремонт прошел максимально быстро, работы организованы в круглосуточном режиме.
На месте ежедневно дежурят бригады ГАИ, которые позволяют регулировать поток автомобилей и предотвращать засоры. Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту также корректируют работу светофоров. Уже изменены фазы на перекрестках с Попова и улицей 280-летия Барнаула – это позволяет перераспределить трафик и сократить время ожидания на светофорах.
Схема объездного транспорта устроена следующим образом: съезд к малой проезжей части Павловского тракта, далее – на улицу Попова с разворотом на перекрестке с улицы 280-летия Барнаула. По состоянию на утро 14 августа движение остается стабильным, серьезных заторов не зафиксировано.
«За минувшую ночь мы выполнили фрезеровку старого покрытия на стометровом участке, приступили к анализу дорожного основания. После подготовки начнется укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия. Такой материал обеспечивает прочность и сохранность дорог», – рассказал Валерий Ведяшкин.
При благоприятной погоде работу планируется завершить к вечеру 19 августа. После этого ремонтная бригада перейдет к следующему этапу реконструкции Павловского тракта. Граждан будут уведомлять о каждом новом перекрытии заранее, чтобы у них было время спланировать маршрут.
Водителям рекомендуют пользоваться альтернативными дорогами:
-
улица Власихинская – Попова – Павловский тракт;
-
улица Солнечная Поляна – Павловский тракт;
-
улицы Сергея Семенова и 65 лет Победы.
Изменилось и движение общественного транспорта:
Автобусы № 9, 47, 110, 113, 113к, 114, 114н, 120, 124, 124к, 144, 150, 151 идут по схеме: Павловский тракт – Малый Павловский тракт – улица Попова – разворот на перекрестке с улицей 280-летия Барнаула – улица Попова – Павловский тракт, далее по маршруту.
Маршруты № 20, 35, 51, 76, 80, 119, 119ш, 121 следуют по маршруту: Павловский тракт – Малый Павловский тракт – улица Попова – разворот на перекрестке с улицей 280-летия Барнаула – улица Попова, далее по маршруту.
В комитете отмечают, что современные технологии и качественные материалы позволяют значительно продлить срок службы дорог. Весь процесс находится под контролем, специалисты в режиме реального времени следят за ремонтом, чтобы оперативно реагировать на возможные проблемы.
22:27:19 14-08-2025
Да знаем мы ваше качество и контроль. Павловский тракт в первую же зиму развалился после ремонта отрезка от Георгиева до Сельскохозяйственной в 2021 году. Дублеры делать не будут,бордюры,остановочные пункты и новое освещение с тротуарами тоже. И это одна из главных улиц,гостевой маршрут с аэропорта. Лажа,а не ремонт. Разве что с заменой основания молодцы