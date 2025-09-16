В Барнауле ищут руководителя банка с зарплатой как у дальнобойщика. Топ "дорогих" вакансий

Самые высокооплачиваемые вакансии сентября в столице Алтайского края

16 сентября 2025, 15:40, ИА Амител

Глава отделения банка / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле требуются инженер-программист 1С, водитель категории Е, руководитель отделения банка, электромонтер и технолог. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отобрал лучшие предложения сентября в Барнауле.

На первом месте вакансия инженера-программиста 1С: от 147 000 до 200 000 рублей в месяц. Работодатель ищет специалиста с опытом работы от трех лет, который сможет участвовать в разработке и внедрении корпоративных решений на базе 1С.

«В числе требований – знание типовых конфигураций, умение писать технические задания и опыт поддержки пользователей. Условия: оформление по ТК РФ, гибкий график, возможность удаленной работы».

На втором месте – водитель категории Е на международные перевозки: от 100 000 до 240 000 рублей. В обязанности входит доставка грузов по России и в страны ЕАЭС, работа с сопроводительной документацией. Требуется опыт от одного года.

«Работодатель предоставляет автомобиль Volvo FH, суточные и официальное оформление».

На третьем месте – руководитель отделения банка: от 100 000 до 125 000 рублей в месяц. Кандидату предстоит управлять командой и выполнять плановые показатели по розничным и корпоративным продуктам. Опыт управления офисом обязателен.

«Условия: премии, ДМС, корпоративное обучение».

На четвертом месте – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования: от 85 000 до 90 000 рублей. Требуется профильное образование и опыт не менее года.

«Работодатель гарантирует стабильную зарплату и полный соцпакет».

На пятом месте – технолог молочного направления: от 80 000 до 120 000 рублей. Требования: высшее профильное образование, знание нормативной документации, опыт на производстве.