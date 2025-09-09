На Алтае ищут любящего тесто пиццайоло с зарплатой до 100 тысяч. Топ "дорогих" вакансий

В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений также попали инструктор по вождению, инженер-конструктор, водитель-экспедитор и фельдшер

09 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

Приготовление пиццы / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Инструктора по вождению, пиццайоло, инженера-конструктора, водителя-экспедитора и фельдшера ищут в сентябре в Алтайском крае. Зарплатные предложения для этих специалистов составляют от 100 тысяч до 180 тысяч рублей, сообщил amic.ru сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".

Транспортная компания ищет водителя-экспедитора категории "Е". Зарплата: до 180 тысяч рублей в месяц (до вычета налогов), график – 5/2. Требования к кандидату: опыт работы один-три года, категория "Е".

«Работодатель обещает высокую заработную плату, работу без простоев, обновляемый парк автомобилей, официальное трудоустройство, обучение специфике работы», – говорится в объявлении.

Автошкола ищет инструктора по вождению. Зарплата: до 130 тысяч рублей в месяц (на руки), график работы – 6/1 или 5/2. Требования к кандидату: опыт вождения более пяти лет, спокойствие и уравновешенность, умение корректно общаться с людьми.

«Преимущества работы: возможность профессионального роста, дружный коллектив», – подчеркнул работодатель.

Служба доставки пиццы ищет пиццайоло и предлагает зарплату от 80 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц (на руки). Выплаты два раза в месяц, график работы – 4/2, рабочие часы – 12. Предстоит быстро и качественно готовить пиццу, делать заготовки для нее, поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

Требования к кандидату: опыт работы с пиццей, любовь к тесту и процессу приготовления, интерес к профессии, желание учиться и развиваться, позитивный настрой и ответственный подход к работе.

«Преимущества работы: процент от перевыполнения плана, отсутствие штрафов, ежемесячные и годовые премии, обед и вечерний развоз домой, современное оборудование и качественные ингредиенты, возможность реализовать свои идеи и встать у истоков новой большой компании, перспектива быстрого роста до су-шефа», – говорится в предложении о работе.

Компания-производитель мотор-редукторов и редукторов ищет инженера-конструктора. Зарплата: от 100 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц (на руки), выплаты – два раза в месяц. График работы – 5/2, рабочие часы – шесть.

Обязанности: разработка и проектирование новых моделей мотор-редукторов и редукторов, проведение технических расчетов и анализ проектных данных, подготовка конструкторской документации и чертежей, участие в тестировании и внедрении новых продуктов.

«Требования к кандидату: техническое образование в области машиностроения или смежных дисциплинах, знание основ проектирования и конструирования, способность к аналитическому мышлению и решению инженерных задач», – говорится в вакансии.

Частный медицинский центр ищет фельдшера. Зарплата: от 100 тысяч рублей в месяц (на руки), выплаты – ежедневно. График работы – 2/2, рабочие часы – по договоренности, формат работы – разъездной.

Требования к кандидату: медицинское образование по специальности "Лечебное дело" или "Сестринское дело", действующий сертификат "Фельдшер", опыт работы – один-три года.