Сильный дождь залил дороги в Индустриальном районе Барнаула

В краевой столице также слышен гром

30 июля 2025, 16:10, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: amic.ru

30 июля на Индустриальный район Барнаула обрушился мощный ливень. Вода подтопила проезжую часть. Фотографиями и видео поделился корреспондент amic.ru.

Очевидцы также сообщают, что в центре краевой столицы слышен гром.

Отметим, что 30 синоптики регионального Гидрометцентра прогнозировали в Барнауле кратковременные дожди и грозы.

Напомним, в последний раз дороги в городе топило 15 июня. Тогда проспект Ленина "поплыл" и встал в пробку после ливня, который обрушился на столицу Алтайского края за считанные секунды.