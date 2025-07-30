Сильный дождь залил дороги в Индустриальном районе Барнаула
В краевой столице также слышен гром
30 июля 2025, 16:10, ИА Амител
Ливень в Барнауле / Фото: amic.ru
30 июля на Индустриальный район Барнаула обрушился мощный ливень. Вода подтопила проезжую часть. Фотографиями и видео поделился корреспондент amic.ru.
Очевидцы также сообщают, что в центре краевой столицы слышен гром.
Отметим, что 30 синоптики регионального Гидрометцентра прогнозировали в Барнауле кратковременные дожди и грозы.
Напомним, в последний раз дороги в городе топило 15 июня. Тогда проспект Ленина "поплыл" и встал в пробку после ливня, который обрушился на столицу Алтайского края за считанные секунды.
16:22:41 30-07-2025
Домой ехать сейчас, не знаю как
16:27:01 30-07-2025
А в Ленинском, разве, нет ливня? И не слышен гром? Странная новость..
16:29:36 30-07-2025
Редкая новость !!!!!
16:35:52 30-07-2025
Так не только дождь, ещё и град высыпал..
Как там "река Поповка"?...
16:45:15 30-07-2025
Вчера по ТВ в местных новостях сказали, что в "Барнауле без осадков". А ведь синоптики зарплату получают.
18:26:17 30-07-2025
Гость (16:45:15 30-07-2025) Вчера по ТВ в местных новостях сказали, что в "Барнауле бе... Надо им штраф выписать.
Ну или хотя бы за сегодняшний день зарплаты лишить.
16:50:11 30-07-2025
Бедные доставщики еды. Они сейчас мокрые и грязные.
17:06:26 30-07-2025
Ливень знатный прошел.
17:10:54 30-07-2025
А по ТВ утром Вести Алтай сказали , что в Барнауле без осадков.
18:54:42 30-07-2025
Человек (17:10:54 30-07-2025) А по ТВ утром Вести Алтай сказали , что в Барнауле без осад... Вы блин че им верите до сих пор??)))
20:20:57 30-07-2025
гость (18:54:42 30-07-2025) Вы блин че им верите до сих пор??)))... Яндекс точно предсказал - дождь, гроза.