Сильный дождь залил дороги в Индустриальном районе Барнаула

В краевой столице также слышен гром

30 июля 2025, 16:10, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: amic.ru
Ливень в Барнауле / Фото: amic.ru

30 июля на Индустриальный район Барнаула обрушился мощный ливень. Вода подтопила проезжую часть. Фотографиями и видео поделился корреспондент amic.ru.

Очевидцы также сообщают, что в центре краевой столицы слышен гром.

Отметим, что 30 синоптики регионального Гидрометцентра прогнозировали в Барнауле кратковременные дожди и грозы. 

Напомним, в последний раз дороги в городе топило 15 июня. Тогда проспект Ленина "поплыл" и встал в пробку после ливня, который обрушился на столицу Алтайского края за считанные секунды. 

Фото: кадр из видео

"Там очень глубоко". В Барнауле проспект Ленина "поплыл" и встал в пробку после ливня

Не всем легковым автомобилям оказалось под силу преодолеть такое препятствие
Avatar Picture
Гость

16:22:41 30-07-2025

Домой ехать сейчас, не знаю как

Avatar Picture
Гость

16:27:01 30-07-2025

А в Ленинском, разве, нет ливня? И не слышен гром? Странная новость..

Avatar Picture
Татьяна

16:29:36 30-07-2025

Редкая новость !!!!!

Avatar Picture
Гость

16:35:52 30-07-2025

Так не только дождь, ещё и град высыпал..
Как там "река Поповка"?...

Avatar Picture
Гость

16:45:15 30-07-2025

Вчера по ТВ в местных новостях сказали, что в "Барнауле без осадков". А ведь синоптики зарплату получают.

Avatar Picture
Гость

18:26:17 30-07-2025

Гость (16:45:15 30-07-2025) Вчера по ТВ в местных новостях сказали, что в "Барнауле бе... Надо им штраф выписать.
Ну или хотя бы за сегодняшний день зарплаты лишить.

Avatar Picture
Гость

16:50:11 30-07-2025

Бедные доставщики еды. Они сейчас мокрые и грязные.

Avatar Picture
Гость

17:06:26 30-07-2025

Ливень знатный прошел.

Avatar Picture
Человек

17:10:54 30-07-2025

А по ТВ утром Вести Алтай сказали , что в Барнауле без осадков.

Avatar Picture
гость

18:54:42 30-07-2025

Человек (17:10:54 30-07-2025) А по ТВ утром Вести Алтай сказали , что в Барнауле без осад... Вы блин че им верите до сих пор??)))

Avatar Picture
Гость

20:20:57 30-07-2025

гость (18:54:42 30-07-2025) Вы блин че им верите до сих пор??)))... Яндекс точно предсказал - дождь, гроза.

