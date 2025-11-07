НОВОСТИОбщество

В Барнауле из-за надвигающейся непогоды отменили продовольственные ярмарки 8 ноября

По предварительным данным, они пройдут на следующей неделе

07 ноября 2025, 14:50, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле отменили продовольственные ярмарки, запланированные на 8 ноября. Торговлю во всех районах города перенесли на неделю. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Причиной отмены стала надвигающаяся непогода. Так, 8 ноября выпадут обильные осадки, а также усилится ветер до 18–23 м/с. Ярмарки собирались провести по следующим адресам:

  • Железнодорожный район – проспект Ленина,71;
  • Индустриальный район – улица Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
  • Ленинский район – площадь Народная;
  • Октябрьский район – улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район – проспект Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а. 

По предварительным данным, они состоятся 15 ноября.

