В Барнауле из-за надвигающейся непогоды отменили продовольственные ярмарки 8 ноября
По предварительным данным, они пройдут на следующей неделе
07 ноября 2025, 14:50, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле отменили продовольственные ярмарки, запланированные на 8 ноября. Торговлю во всех районах города перенесли на неделю. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Причиной отмены стала надвигающаяся непогода. Так, 8 ноября выпадут обильные осадки, а также усилится ветер до 18–23 м/с. Ярмарки собирались провести по следующим адресам:
- Железнодорожный район – проспект Ленина,71;
- Индустриальный район – улица Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский район – улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район – проспект Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
По предварительным данным, они состоятся 15 ноября.
