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В Барнауле легковушка слетела с дороги в реку

ДТП случилось на трассе по пути в Булыгино

01 ноября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле легковой автомобиль слетел с дороги в реку Барнаулку. Об этом сообщили 1 ноября в телеграм-канале "В курсе 22".

По словам очевидца, инцидент случился по пути в микрорайон Булыгино. Горожанин отметил, что на дороге в момент аварии было очень скользко.

Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

Накануне при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Рубцовск пострадала девочка.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Гость

11:02:01 01-11-2023

дорога оооочень скользкая. поэтому надо ускоряться.

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Гость

11:32:57 01-11-2023

Нет такого микрорайона Булыгино. Есть поселок Кирова.

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Гость

12:08:10 01-11-2023

Гость (11:32:57 01-11-2023) Нет такого микрорайона Булыгино. Есть поселок Кирова.... Есть такой микрорайон, 2Gis Вам в помощь.

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Гость

13:06:33 01-11-2023

Гость (12:08:10 01-11-2023) Есть такой микрорайон, 2Gis Вам в помощь.... В 2Gis и Сулима есть, но это не значит, что это всё официальные названия. Официальное название Булыгино - это именно посёлок Кирова.

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Гость

13:15:20 01-11-2023

Гость (13:06:33 01-11-2023) В 2Gis и Сулима есть, но это не значит, что это всё официаль... А не все-ли равно?

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Гость

17:19:55 01-11-2023

какая разница? где водитель?

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