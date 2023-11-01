В Барнауле легковушка слетела с дороги в реку

ДТП случилось на трассе по пути в Булыгино

01 ноября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле легковой автомобиль слетел с дороги в реку Барнаулку. Об этом сообщили 1 ноября в телеграм-канале "В курсе 22".

По словам очевидца, инцидент случился по пути в микрорайон Булыгино. Горожанин отметил, что на дороге в момент аварии было очень скользко.

Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

Накануне при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Рубцовск пострадала девочка.