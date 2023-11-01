В Барнауле легковушка слетела с дороги в реку
ДТП случилось на трассе по пути в Булыгино
01 ноября 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Барнауле легковой автомобиль слетел с дороги в реку Барнаулку. Об этом сообщили 1 ноября в телеграм-канале "В курсе 22".
По словам очевидца, инцидент случился по пути в микрорайон Булыгино. Горожанин отметил, что на дороге в момент аварии было очень скользко.
Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.
Накануне при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Рубцовск пострадала девочка.
11:02:01 01-11-2023
дорога оооочень скользкая. поэтому надо ускоряться.
11:32:57 01-11-2023
Нет такого микрорайона Булыгино. Есть поселок Кирова.
12:08:10 01-11-2023
Гость (11:32:57 01-11-2023) Нет такого микрорайона Булыгино. Есть поселок Кирова.... Есть такой микрорайон, 2Gis Вам в помощь.
13:06:33 01-11-2023
Гость (12:08:10 01-11-2023) Есть такой микрорайон, 2Gis Вам в помощь.... В 2Gis и Сулима есть, но это не значит, что это всё официальные названия. Официальное название Булыгино - это именно посёлок Кирова.
13:15:20 01-11-2023
Гость (13:06:33 01-11-2023) В 2Gis и Сулима есть, но это не значит, что это всё официаль... А не все-ли равно?
17:19:55 01-11-2023
какая разница? где водитель?