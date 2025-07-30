В Барнауле могут ненадолго отключить светофоры на проспекте Строителей

Это связано с ремонтными работами на электросетях

30 июля 2025, 09:30, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: barnaul.org

30 июля на проспекте Строителей в Барнауле может произойти кратковременное отключение светофоров. Об этом сообщили в администрации города.

Из-за планового ремонта электросетей устройства могут временно не работать в течение дня по следующим адресам:

пр. Строителей, 29;

пр. Строителей, 40;

пр. Строителей (нечетная сторона) – пер. Ядринцева.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее стало известно, что в Барнауле установят 13 умных светофоров с дорожными контроллерами и детекторами транспорта. 12 из них появятся на проспекте Красноармейском. Еще один – на пересечении проспекта Ленина с улицей Ползунова. Соответствующие работы подрядчик должен выполнить до 30 сентября.