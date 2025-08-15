В Барнауле на линию выйдет еще один капитально отремонтированный трамвай

Перед этим вагон пройдет обязательную обкатку

15 августа 2025, 14:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org

15 августа в Барнауле еще один трамвай выйдет на линию после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Трамвайный вагон № 1107, выпущенный в 1983 году, вернулся в строй после капремонта. В нем установили современную электронику, тяговый привод, позволяющий экономить 50% электроэнергии, а также упрощенное управление. В администрации города отметили, что за шесть лет специалисты восстановили уже 21 барнаульский трамвай типа "Татра Т3".

«Отремонтированные трамваи показывают на 40% меньшую аварийность – выбытия с линии заметно сократились, особенно в зимних условиях. В этом году у нас запланировано отремонтировать и модернизировать еще два трамвая», – заявил директор МУП "Горэлектротранс" Сергей Радченко.

После приемки специалистами трамвай пройдет обкатку. На линию он выйдет к концу августа.