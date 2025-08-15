В Барнауле на линию выйдет еще один капитально отремонтированный трамвай
Перед этим вагон пройдет обязательную обкатку
15 августа 2025, 14:20, ИА Амител
15 августа в Барнауле еще один трамвай выйдет на линию после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
Трамвайный вагон № 1107, выпущенный в 1983 году, вернулся в строй после капремонта. В нем установили современную электронику, тяговый привод, позволяющий экономить 50% электроэнергии, а также упрощенное управление. В администрации города отметили, что за шесть лет специалисты восстановили уже 21 барнаульский трамвай типа "Татра Т3".
«Отремонтированные трамваи показывают на 40% меньшую аварийность – выбытия с линии заметно сократились, особенно в зимних условиях. В этом году у нас запланировано отремонтировать и модернизировать еще два трамвая», – заявил директор МУП "Горэлектротранс" Сергей Радченко.
После приемки специалистами трамвай пройдет обкатку. На линию он выйдет к концу августа.
14:36:20 15-08-2025
Барнаул - город "раритетов".
😁
Можно и деревянные начинать строить. Музейную "Пятёрочку" скопировать.
14:38:48 15-08-2025
Хгде новые?
15:06:17 15-08-2025
Гость (14:38:48 15-08-2025) Хгде новые?...
Техосмотр пройти не могут
15:32:51 15-08-2025
Неплохо! Но когда барнаульский трамвайный завод порадует своей продукцией жителей? А то пиара и шума было много
16:00:04 15-08-2025
Древняя Татра пережила коммунистов, переживёт и нынешних капиталистов.
Чехи потрясающие мастера.
06:46:32 16-08-2025
На них еще наши правнуки ездить будут.
05:48:43 18-08-2025
Капремонт трамваев конечно хорошо но это не решает проблему низкого пола безбарьерной среды так как при реконструкции капитальном ремонте оставляются старые тележки которые проходят капремонт также оставляется старая сварная рама каркас трамвая просто трамвай весь разбирают и заново собирают только уже с применением новых запчастей по сути это тот же самый трамвай только модернизированный конечно такая модернизация обходится дешевле чем покупать новые трамваи например новые трамваи от ПК транспортные системы Тверь-санкт-петербург так называемые новые вагоны витязь Ленинград у которых полностью сварная рама из алюминия также применяются внутри салона обшивка алюминиевая это соответственно помогло снизить вес трамвая уменьшить его на 3 т плюс там низкий пол и новые поворотные тележки которые меньше из нашевуют рельсы