НОВОСТИТранспорт

В Барнауле на линию выйдет еще один капитально отремонтированный трамвай

Перед этим вагон пройдет обязательную обкатку

15 августа 2025, 14:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org

15 августа в Барнауле еще один трамвай выйдет на линию после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Трамвайный вагон № 1107, выпущенный в 1983 году, вернулся в строй после капремонта. В нем установили современную электронику, тяговый привод, позволяющий экономить 50% электроэнергии, а также упрощенное управление. В администрации города отметили, что за шесть лет специалисты восстановили уже 21 барнаульский трамвай типа "Татра Т3".

«Отремонтированные трамваи показывают на 40% меньшую аварийность – выбытия с линии заметно сократились, особенно в зимних условиях. В этом году у нас запланировано отремонтировать и модернизировать еще два трамвая», – заявил директор МУП "Горэлектротранс" Сергей Радченко.

После приемки специалистами трамвай пройдет обкатку. На линию он выйдет к концу августа.

Барнаул

Комментарии 7

Avatar Picture
Кхм...

14:36:20 15-08-2025

Барнаул - город "раритетов".
😁
Можно и деревянные начинать строить. Музейную "Пятёрочку" скопировать.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:48 15-08-2025

Хгде новые?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:17 15-08-2025

Гость (14:38:48 15-08-2025) Хгде новые?...
Техосмотр пройти не могут

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:51 15-08-2025

Неплохо! Но когда барнаульский трамвайный завод порадует своей продукцией жителей? А то пиара и шума было много

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:04 15-08-2025

Древняя Татра пережила коммунистов, переживёт и нынешних капиталистов.
Чехи потрясающие мастера.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:46:32 16-08-2025

На них еще наши правнуки ездить будут.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

05:48:43 18-08-2025

Капремонт трамваев конечно хорошо но это не решает проблему низкого пола безбарьерной среды так как при реконструкции капитальном ремонте оставляются старые тележки которые проходят капремонт также оставляется старая сварная рама каркас трамвая просто трамвай весь разбирают и заново собирают только уже с применением новых запчастей по сути это тот же самый трамвай только модернизированный конечно такая модернизация обходится дешевле чем покупать новые трамваи например новые трамваи от ПК транспортные системы Тверь-санкт-петербург так называемые новые вагоны витязь Ленинград у которых полностью сварная рама из алюминия также применяются внутри салона обшивка алюминиевая это соответственно помогло снизить вес трамвая уменьшить его на 3 т плюс там низкий пол и новые поворотные тележки которые меньше из нашевуют рельсы

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров